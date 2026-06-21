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Опасная рыба у пляжей: в Средиземноморье расплодилась фугу

Греческие СМИ информируют о стремительном распространении опасной рыбы фугу в Средиземном море.

Греческие СМИ информируют о стремительном распространении опасной рыбы фугу в Средиземном море. Вид, ранее обитавший в Индийском и Тихом океанах, проник в регион через Суэцкий канал и активно размножается у популярных курортов.

Главным фактом стало появление фугу у Крита, в Сароническом заливе, возле Додеканесских островов и вдоль афинского побережья. По данным биологов, рыба стала чаще нападать на людей. Ее укус не содержит яда, но мощные челюсти способны нанести глубокие раны.

С момента первого обнаружения в Греции в 2005 году численность вида резко выросла. Биологи отмечают, что фугу теряет осторожность, плавает группами и проявляет агрессию. В последние месяцы несколько человек были госпитализированы после укусов, в том числе пожилая женщина в Варкизе, пригороде Афин. Чаще всего рыба атакует ноги пловцов.

Греческий Красный Крест выпустил рекомендации для отдыхающих. Пострадавшим советуют промыть рану водой с мылом, обратиться к врачу для обработки и при необходимости сделать прививку от столбняка.

По словам специалистов, основная проблема связана с рыболовством. Фугу рвет сети и уничтожает промысловую рыбу, что вынудило власти вмешаться. Греция готовит программу компенсаций — рыбакам планируют платить шесть евро за каждый килограмм выловленной фугу. Аналогичные меры уже действуют на Кипре и в Турции.

Также сообщается, что рост популяции фугу стал одной из причин обсуждения новых мер контроля за инвазивными видами, которые угрожают экосистемам и туристической инфраструктуре региона.

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