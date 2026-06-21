Опасная рыба у пляжей: в Средиземноморье расплодилась фугу

С момента первого обнаружения в Греции в 2005 году численность вида резко выросла. Биологи отмечают, что фугу теряет осторожность, плавает группами и проявляет агрессию. В последние месяцы несколько человек были госпитализированы после укусов, в том числе пожилая женщина в Варкизе, пригороде Афин. Чаще всего рыба атакует ноги пловцов.