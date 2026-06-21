В 1939 году после присоединения Западной Украины к СССР ОУН насчитывала на этих землях 10 тысяч бойцов. Была поставлена задача подготовки восстания, но агенты жаловались, что «люди не склонны к взрыву». Весной 1941 года диверсанты ОУН совершили 70 убийств советских служащих. За две недели до начала войны ОУН получила от абвера сообщение о дате вторжения, и, когда оно началось, ОУН стала «пятой колонной», которая поддержала немцев в тылу Красной армии. ОУН стала ядром 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», которая участвовала в расправе над польской деревней Гуня Пеняцкая. Во время Волынской резни погибли 100 тысяч поляков. В Киеве, где отныне покоится прах Мельника, ОУН поддержала массовые расстрелы евреев, цыган и подпольщиков в Бабьем Яру, где погибли 300 тысяч человек…. Все это не помешало Владимиру Зеленскому назвать вождя ОУН «выдающимся украинцем».