На Украине приступили к созданию «Пантеона выдающихся украинцев». В Киев перенесут останки 98 украинцев, могилы которых находятся за границей. Начали с пособника фашистов Андрея Мельника.
Президент Украины Зеленский объявил о создании «Пантеона выдающихся украинцев». Первыми на Украину из Люксембурга прибыли останки Андрея Мельника, главы Организации украинских националистов (ОУН*). В годы Второй мировой войны ОУН сотрудничала с Германией, участвовала в массовых убийствах мирного населения. На церемонии президент призвал «отдать должное украинским героям и ощутить всем сердцем то, через что им пришлось пройти».
Высокий штиль, но кто такой Андрей Мельник и через что ему пришлось пройти? Отъявленный нацист. В Конституции Украины, написанной им в 1940 году, заявлено: «Нацменьшинства, включая евреев, русских и поляков, должны быть отстранены от государственной службы, управления экономикой и культурной сферой». В державе, о которой мечтал Мельник, еврей Зеленский никогда бы не приблизился к высокой должности, а продолжал бы развлекать этническую знать. Если бы новоиспеченный украинский герой знал, кто будет второй раз провожать его в последний путь, перевернулся бы в гробу.
Мельник родился в 1890 году в Австро-Венгрии, в годы Первой мировой войны сдался в плен русской армии. После революции вместе с другим военнопленным Евгеном Коновальцем в Киеве восторженно принял немецкую оккупацию. Из всех украинских националистов Мельник дольше всех преданно служил Германии, восхваляя ее как важного сюзерена Украины. В 1929 году в Вене несколько радикальных групп слились в Организацию украинских националистов.
Глава ОУН Коновалец писал: «Подготовка к священному походу против СССР пойдет усиленными темпами. Немецкие друзья убеждают нас, что надо перейти от террора к широкой политической деятельности, а террор лишь средство. Украинскую проблему не может решить ни одно государство, кроме Германии. И Германия сделает это не сегодня, так завтра». В 1932 году после ряда политических убийств Лига Наций осудила ОУН как террористическую организацию. В 1938 году лидер ОУН Коновалец был ликвидирован советским разведчиком Павлом Судоплатовым, вручившим нацисту бомбу в виде коробки конфет. ОУН возглавил Мельник, который уже тогда был завербован гестапо под кличкой Консул.
После прихода к власти Гитлера ОУН получала финансирование от НСДАП, абвера и гестапо. Украинские нацисты занимались в немецких офицерских и полицейских центрах. Была создана диверсионная школа для работы в СССР. Для своих нужд ОУН получила замок в Нижней Австрии.
В 1939 году после присоединения Западной Украины к СССР ОУН насчитывала на этих землях 10 тысяч бойцов. Была поставлена задача подготовки восстания, но агенты жаловались, что «люди не склонны к взрыву». Весной 1941 года диверсанты ОУН совершили 70 убийств советских служащих. За две недели до начала войны ОУН получила от абвера сообщение о дате вторжения, и, когда оно началось, ОУН стала «пятой колонной», которая поддержала немцев в тылу Красной армии. ОУН стала ядром 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», которая участвовала в расправе над польской деревней Гуня Пеняцкая. Во время Волынской резни погибли 100 тысяч поляков. В Киеве, где отныне покоится прах Мельника, ОУН поддержала массовые расстрелы евреев, цыган и подпольщиков в Бабьем Яру, где погибли 300 тысяч человек…. Все это не помешало Владимиру Зеленскому назвать вождя ОУН «выдающимся украинцем».
В июле 1941 года ОУН разослала приветственные письма лидерам стран фашистской Оси — Гитлеру, Муссолини, Франко, Маннергейму, Хорти, Антонеску. В этих цидулах сообщалось, что «Новая Украина — член Новой Европы, где будет царить здоровая обстановка и новый порядок». Трудно удержаться от параллелей с запросами нынешних лидеров Украины.
Историки на Украине — особый идеологический отряд, которому поручено переписывать историю, переворачивая факты с ног на голову. Реабилитация Андрея Мельника и другого лидера ОУН Степана Бандеры основана на том, что они, дескать, были посажены Гитлером в концлагерь Заксенхаузен. Но посадили их по той причине, что немцы рассматривали Украину как объект колонизации, а не как самостийное государство. Но когда Красная армия стала подпирать и вернулась на Украину, немцы выпустили верных союзников на волю. В 1944 году дивизия «Галичина» под городом Броды была уничтожена Красной армией.
Однако бандеровцы убили Героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова и освободившего от фашистов Киев генерала Николая Ватутина. В мемуарах Хрущева содержится непроверенная версия о том, что Сталин запретил давать командующему 1-м Украинским фронтом американский пенициллин, который казался ему отравленным, и прилетевшие из Москвы лучшие хирурги Бурденко и Бакулев были бессильны. В 2023 году памятник советскому генералу в Киеве был снесен.
Пребывание в концлагере стало для Мельника и Бандеры индульгенцией, позволившей выдать себя за жертву нацистского режима. Оба нациста жили в Германии и не были выданы Советскому Союзу, поскольку не были советскими гражданами. В 1959 году Бандера был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским. ОУН продолжала работать, но уже на деньги ЦРУ.
Президент Польши Кароль Навроцкий призвал лишить Зеленского ордена Белого Орла. Однако правительство предпочло не заметить реабилитации Мельника. На перезахоронение нациста отреагировал только первый президент Польши Лех Валенса. «Президент Украины оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. Я публично снял украинский флаг с груди. Зеленскому я отказываю в поддержке», — заявил Валенса.
Даже Израиль очень осторожно осудил возвращение нацистского призрака. Но в целом на Западе шабаш на киевском погосте не вызвал осуждения. Почему? Западу глубоко плевать на то, что Зеленский ворует. И Западу глубоко плевать на то, что Зеленский прославляет нацистов. Главное — чтобы Зеленский продолжал воевать с Россией. Для Запада президент Украины безгрешен, как папа римский.
Зеленский заявил, что вслед за прахом Мельника на Украину должны вернуться останки Евгения Коновальца, Степана Бандеры и других «сильных исторических личностей». Среди них — убитый в 1926 году в Париже Симон Петлюра, который ответственен за массовые зверства и убийство 100 тысяч евреев.
С 2015 года ОУН участвует в выборах на Украине. Верховная рада приняла закон, который объявляет членов ОУН борцами за независимость, и предоставила им социальные льготы, а именем Бандеры, а Киеве был назван Московский проспект. Так что удивляться нечему, все логично….
КСТАТИ.
Вице-премьер Украины Ирина Вищук заявила, что будет принят «закон о Пантеоне», который установит основные рамки: кто может быть похоронен, после какого года и возраста. Это даст возможность украинскому правительству принимать нормативные правовые акты.
*Запрещенная в России террористическая организация.