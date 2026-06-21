Вице-спикер парламента Словакии призвал Фицо никогда не пожимать руку Зеленскому

«Что касается премьера, он едет подать руку Зеленскому, а я в этой студии Роберта Фицо призываю к тому, чтобы он Зеленскому не подавал руки, поскольку тот, кто восхваляет фашизм, нам не друг», — заявил Данко в эфире телеканала STVR в воскресенье.