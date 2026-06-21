В Ростовской области прошла конференция, посвященная дню начала ВОВ

Он добавил, что Великая Отечественная война — неотъемлемая часть нашей культуры, напоминание о том, какой ценой достался мир, и как хрупка эта драгоценность. «Бескомпромиссно бороться за сохранение этой памяти — задача каждого из нас. Это долг, это наша ответственность перед теми, кто отдал свои жизни, чтобы мы могли жить», — заключил он.