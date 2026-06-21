Жесткий поворот: Германия готовится поднять пенсионный возраст

Эксперты комиссии рекомендовали привязать пенсионный возраст к росту продолжительности жизни. Это означает примерно восемь дополнительных месяцев работы для будущих пенсионеров. Дискуссия о повышении планки до 70 лет, по данным Bloomberg, фактически откладывается на десятилетия. Кроме того, предлагается отменить льготный выход на пенсию для работников со стажем 45 лет.