Жесткий поворот: Германия готовится поднять пенсионный возраст

Правительство Германии готовится рассмотреть масштабную реформу пенсионной системы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В числе ключевых предложений — поэтапное повышение пенсионного возраста, а также ужесточение правил досрочного выхода на пенсию, плюс — введение накопительного элемента.
Главный документ подготовила правительственная комиссия. По данным агентства, его представят во вторник. В проекте предлагается ввести дополнительный взнос в размере 2% от зарплаты, который будет направляться в публичный фонд и инвестироваться на рынках капитала.
Канцлер Фридрих Мерц и министр финансов Ларс Клингбайль намерены вынести пакет реформ на рассмотрение кабинета до парламентских каникул в июле. Пенсионная тема стала одной из самых конфликтных внутри коалиции, где сохраняются разногласия между консерваторами и социал-демократами.
Клингбайль заявил на публичном мероприятии, что рассчитывает ускорить процесс. Он отметил, что обсуждение инвестирования части пенсионных взносов уже ведется и перекликается с планами по корпоративным пенсиям.
Эксперты комиссии рекомендовали привязать пенсионный возраст к росту продолжительности жизни. Это означает примерно восемь дополнительных месяцев работы для будущих пенсионеров. Дискуссия о повышении планки до 70 лет, по данным Bloomberg, фактически откладывается на десятилетия. Кроме того, предлагается отменить льготный выход на пенсию для работников со стажем 45 лет.
Министр труда Бербель Бас поддержала ограничение досрочного выхода на пенсию, но подчеркнула необходимость переходных мер. Для социал-демократов предложения могут стать предметом спора, поскольку партия традиционно выступает за сохранение действующей системы и повышение налогов для высоких доходов.
По оценке агентства, именно способность коалиции преодолеть разногласия определит судьбу одной из самых масштабных пенсионных реформ последних десятилетий.
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