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Андрей Бочаров почтил память павших в акции со свечами на Мамаевом кургане

На Мамаевом кургане в Волгограде в канун Дня памяти и скорби прошла.

На Мамаевом кургане в Волгограде в канун Дня памяти и скорби прошла памятная акция «Завтра была война…». Тысячи свечей зажглись на главной высоте России, погибших почтили минутой молчания.

Как сообщили в администрации региона, участие в мероприятии принял губернатор Андрей Бочаров, руководители силовых ведомств, курсанты, общественники и представители молодежных организаций. Они возложили цветы к Вечному огню и могиле маршала Василия Чуйкова.

Напомним, что акция «Завтра была война…» проходит в Волгограде ежегодно в ночь с 21 на 22 июня.

Фото: администрации Волгоградской области.