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МВД назвало две обязательные отметки в российском паспорте

Одна из них — отметка о регистрации.

Жителям Волгограда напомнили о правилах внесения отметок в паспорт и в МВД России уточнили, какие записи являются обязательными.

Таковыми считаются отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также сведения об отношении к воинской обязанности. При этом часть отметок может вноситься по желанию гражданина.

К необязательным относятся записи о группе крови и резус-факторе, регистрации и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и загранпаспортах, а также номер записи федерального регистра сведений о населении. Такие отметки ставятся при обращении гражданина в уполномоченные органы или учреждения.

Важно учитывать, что отсутствие обязательных отметок может привести к вопросам при проверке документов. При необходимости дополнительные сведения в паспорт вносятся только по желанию гражданина и в установленном порядке, — пишет РИА.

Ранее сообщалось, в каких случаях требуется срочно заменить паспорт.