МВД назвало две обязательные отметки в российском паспорте

Жителям Волгограда напомнили о правилах внесения отметок в паспорт и в МВД России уточнили, какие записи являются обязательными.
Таковыми считаются отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также сведения об отношении к воинской обязанности. При этом часть отметок может вноситься по желанию гражданина.
К необязательным относятся записи о группе крови и резус-факторе, регистрации и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и загранпаспортах, а также номер записи федерального регистра сведений о населении. Такие отметки ставятся при обращении гражданина в уполномоченные органы или учреждения.
Важно учитывать, что отсутствие обязательных отметок может привести к вопросам при проверке документов. При необходимости дополнительные сведения в паспорт вносятся только по желанию гражданина и в установленном порядке, — пишет РИА.
Ранее сообщалось, в каких случаях требуется срочно заменить паспорт.