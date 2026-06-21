МВД назвало две обязательные отметки в российском паспорте

К необязательным относятся записи о группе крови и резус-факторе, регистрации и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и загранпаспортах, а также номер записи федерального регистра сведений о населении. Такие отметки ставятся при обращении гражданина в уполномоченные органы или учреждения.