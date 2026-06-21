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Сборная Ирана выставила самый возрастной стартовый состав в истории ЧМ

Средний возраст игроков стартового состава сборной Ирана на матч группового этапа ЧМ составил 32 года и 181 день.

Источник: Аргументы и факты

Сборная Ирана по футболу выставила наиболее возрастной стартовый состав на матч в истории чемпионата мира, сообщает Opta Sports.

Средний возраст игроков стартового состава на матч группового этапа ЧМ против представителей Бельгии составляет 32 года и 181 день. При этом только трое футболистов младше 30 лет — Салех Хардани (27), Мохаммад Мохеби (27) и Саид Эззатоллахи (29).

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иран встречается с Бельгией 21 июня.

Ранее сообщалось, что представители Испании обыграли команду Саудовской Аравии в матче группового этапа ЧМ. Победа стала одной из крупнейших в истории сборной страны на чемпионатах мира.

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