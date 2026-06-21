Акция «Свеча памяти» к 85-й годовщине начала войны прошла в Перми

Акция состоялась в Перми в воскресенье вечером. Большое количество жителей собралось на городской набережной. Люди выложили на площади грандиозную «Огненную картину войны» из нескольких тысяч свечей и зажгли их, отдавая таким образом дань уважения героям фронта и тыла.