Акция «Свеча памяти» к 85-й годовщине начала войны прошла в Перми

ПЕРМЬ, 21 июн — РИА Новости. Акция «Свеча памяти» к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны прошла на набережной в Перми, передает корреспондент РИА Новости.
Акция состоялась в Перми в воскресенье вечером. Большое количество жителей собралось на городской набережной. Люди выложили на площади грандиозную «Огненную картину войны» из нескольких тысяч свечей и зажгли их, отдавая таким образом дань уважения героям фронта и тыла.
Кроме того, актеры показали зрителям спектакль, посвященный вкладу Пермского края в победу в Великой Отечественной войне. Кульминацией вечера стало зажжение огромной надписи «Пермь помнит».
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны в 1941 году.