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Акция «Свеча памяти» к 85-й годовщине начала войны прошла в Перми

РИА Новости: пермяки зажгли тысячи свечей к 85-й годовщине начала ВОВ.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 21 июн — РИА Новости. Акция «Свеча памяти» к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны прошла на набережной в Перми, передает корреспондент РИА Новости.

Акция состоялась в Перми в воскресенье вечером. Большое количество жителей собралось на городской набережной. Люди выложили на площади грандиозную «Огненную картину войны» из нескольких тысяч свечей и зажгли их, отдавая таким образом дань уважения героям фронта и тыла.

Кроме того, актеры показали зрителям спектакль, посвященный вкладу Пермского края в победу в Великой Отечественной войне. Кульминацией вечера стало зажжение огромной надписи «Пермь помнит».

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны в 1941 году.