Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Guardian: Стармер объявит об отставке 22 июня

Премьер-министр Британии Кир Стармер, как ожидается, на фоне давления со стороны лейбористов объявит дату ухода с поста 22 июня, сообщает The Guardian.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Британии Кир Стармер, как ожидается, объявит дату ухода с поста 22 июня, сообщает The Guardian.

«Это произойдёт после огромного давления со стороны депутатов его собственной Лейбористской партии. Они требуют от действующего премьер-министра уступить место новому лидеру Энди Бернему», — говорится в сообщении.

По словам источников, в понедельник Стармер заявит «о графике своего ухода, который, скорее всего, случится осенью».

В пятницу Стармер заявил, что не намерен уходить в отставку и будет бороться за власть.

По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, Стармер ожиданием своей отставки объединил «землян и инопланетян».

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше