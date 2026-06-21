Премьер-министр Британии Кир Стармер, как ожидается, объявит дату ухода с поста 22 июня, сообщает The Guardian.
«Это произойдёт после огромного давления со стороны депутатов его собственной Лейбористской партии. Они требуют от действующего премьер-министра уступить место новому лидеру Энди Бернему», — говорится в сообщении.
По словам источников, в понедельник Стармер заявит «о графике своего ухода, который, скорее всего, случится осенью».
В пятницу Стармер заявил, что не намерен уходить в отставку и будет бороться за власть.
По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, Стармер ожиданием своей отставки объединил «землян и инопланетян».