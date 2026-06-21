«Они не стали защищать нас и весь мир»: Трамп напал на Мелони из-за отсутствия поддержки в ситуации с Ираном

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь нелестно высказался в адрес итальянского премьера Джорджи Мелони. Президент США посетовал, что Рим не оказал Вашингтону поддержку в конфликте с Ираном. Соответствующий пост Дональд Трамп опубликовал на странице в своей соцсети.
Американский лидер напомнил о больших тратах США на НАТО. Он подчеркнул, что Италия, несмотря на финансовую помощь Вашингтона, «даже не думает» о противодействии Ирану. Президент США назвал якобы очень серьезной угрозу со стороны Тегерана.
«Мы защищали их в течение многих десятилетий, однако, когда дошло до дела, они не стали защищать нас и весь мир. Это нехорошо», — прокомментировал Дональд Трамп.
На днях президент США заявил, что Джорджа Мелони не сможет подружиться с Вашингтоном для повышения собственных рейтингов. По его словам, премьер Италии неблагодарна.