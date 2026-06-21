Нарколог Хакимзанов: регулярные дозы алкоголя убивают мужскую фертильность

Репродуктивное здоровье мужчин в России охватывает возрастной диапазон от 18 до 49 лет. С каждым годом шансы на зачатие ребенка снижаются, Вероятность рождения здорового ребенка у мужчин старше 35 лет в два раза ниже, чем у более молодых отцов, даже при ЭКО, сообщает ОТР.