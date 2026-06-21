СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Очереди автомобилей на подходах к Крымскому мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на автоподходах к мосту.
«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:00 мск.
По данным на 16:00 мск, в очереди со стороны Керчи было 710 транспортных средств, в 22:00 мск очередь снизилась до 98 автомобилей.
Движение по Крымскому мосту было временно приостановлено с 00:44 до 10:04 мск.
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