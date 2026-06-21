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Хабаровских медиков МЧС наградили за работу после землетрясения в Мьянме

Памятные знаки вручили в канун Дня медицинского работника 21 июня.

В Хабаровском крае специалистов медицинской службы поисково-спасательного отряда МЧС из села Ракитное наградили за участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Республике Союз Мьянма. Памятные знаки в канун Дня медицинского работника вручил начальник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин, сообщили в ведомстве.

Медики спасательного отряда работают не только в привычной больничной логике. Им нужно быть готовыми к выездам в зоны ЧС, санитарной эвакуации, международным операциям и ситуациям, где врач может оказаться один на один сразу с несколькими пострадавшими.

В ГУ МЧС отмечают, что для такой службы одного медицинского диплома мало. Специалисты должны подходить по состоянию здоровья, пройти спецподготовку и получить квалификацию спасателя.

«Наши специалисты имеют дополнительную подготовку для медиков, работающих в системе международного реагирования ИНСАРАГ», — рассказал начальник отдела аэромобильного медицинского обеспечения и эвакуации пострадавших ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Александр Лунин.

Своя особая работа — у водолазного врача. Ему нужно разбираться не только в медицине, но и в газовых законах, физиологии погружений, особенностях каждого водолаза и устройстве барокамеры: водолазные болезни лечатся именно там. Водолазный врач-специалист ПСО Сергей Горин работает в отряде с 2004 года и называет эту службу нужной и интересной.

На вооружении медицинской службы есть полевой госпиталь и модуль для санитарных рейсов. Его можно установить в вертолёт — и обычное воздушное судно превращается в летающую реанимацию.

По словам Александра Лунина, медмодуль, как и госпиталь, постоянно находится в готовности. За это отвечают не только врачи, но и инженерно-технический персонал, а также водители, без которых такая система просто не сможет быстро выйти на задачу.

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