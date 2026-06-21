Хабаровских медиков МЧС наградили за работу после землетрясения в Мьянме

Своя особая работа — у водолазного врача. Ему нужно разбираться не только в медицине, но и в газовых законах, физиологии погружений, особенностях каждого водолаза и устройстве барокамеры: водолазные болезни лечатся именно там. Водолазный врач-специалист ПСО Сергей Горин работает в отряде с 2004 года и называет эту службу нужной и интересной.