Врач Станкевич: пищевое отравление может привести к неврологическим осложнениям

А доктор медицинских наук, заведующий отделением РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского«, хирург-онколог Аркадий Беджанян в беседе с aif.ru рассказал, чем опасен дивертикулит. Это воспаление дивертикулов (мешковидных выпячиваний в стенке кишечника, чаще толстой. Сами по себе дивертикулы (состояние называется “дивертикулез”) долгое время могут не вызывать никаких симптомов. Но когда в них задерживаются каловые массы и размножаются бактерии, начинается воспаление, это и есть дивертикулит.