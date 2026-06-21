Нарушение сна, раздражительность и тревога: воронежцам назвали симптомы гаджетозависимости

Современную жизнь трудно представить без смартфонов, планшетов и компьютеров. Они помогают работать, учиться, общаться и отдыхать. Однако чрезмерное увлечение цифровыми устройствами может привести к формированию гаджетозависимости — состояния, при котором человек испытывает постоянную потребность пользоваться электронными устройствами и испытывает дискомфорт при отсутствии доступа к ним.
Гаджетозависимость и ее признаки.
При гаджетозависимости человек постоянно проверяет уведомления, проводит в интернете больше времени, чем планировал, теряет интерес к реальному общению и другим видам деятельности. Особенно уязвимы дети и подростки, чья психика еще находится в стадии формирования.
О наличии проблемы могут свидетельствовать следующие симптомы:
— постоянное желание проверять телефон без необходимости;
— раздражительность и тревога при отсутствии доступа к интернету;
— снижение концентрации внимания;
— нарушение сна;
— ухудшение успеваемости или работоспособности;
— сокращение времени живого общения с близкими;
— отказ от хобби, спорта и других занятий ради экранного времени.
Если подобные признаки сохраняются длительное время, стоит задуматься о пересмотре цифровых привычек.
Чем опасна чрезмерная увлеченность гаджетами?
Чрезмерное использование электронных устройств может привести к различным последствиям.
Для физического здоровья:
— ухудшение зрения;
— нарушение осанки;
— боли в шее и спине;
— недостаток физической активности;
— проблемы со сном из-за воздействия синего света экранов.
Для психического здоровья:
— повышенная тревожность;
— эмоциональное выгорание;
— снижение стрессоустойчивости;
— зависимость от социальных сетей и одобрения окружающих.
Для социальной жизни:
— трудности в общении;
— конфликты в семье;
— снижение качества межличностных отношений;
— чувство одиночества, несмотря на постоянное пребывание онлайн.
Профилактика гаджетозависимости у детей.
Профилактические меры наиболее эффективны, если они становятся частью семейного уклада. Дети копируют поведение взрослых. Если родители постоянно проводят время со смартфоном в руках, ребенку будет сложно понять необходимость ограничений.
Установление разумных правил. Важно заранее определить допустимое время использования гаджетов, периоды без экранов (например, во время еды и перед сном), возрастные ограничения на контент. Правила должны быть понятными и последовательными.
Развитие альтернативных интересов. Спорт, творчество, чтение, настольные игры и прогулки помогают ребенку получать яркие эмоции без цифровых устройств.
Организация семейного досуга. Совместные поездки, прогулки и разговоры укрепляют эмоциональную связь между членами семьи и уменьшают потребность ребенка искать развлечения исключительно в интернете.
Контроль качества контента. Важно не только ограничивать время использования гаджетов, но и интересоваться тем, что именно смотрит и читает ребенок.
Профилактика гаджетозависимости у взрослых.
Взрослые также подвержены цифровой зависимости, особенно в условиях удаленной работы и постоянного информационного потока.
Контроль экранного времени. Полезно отслеживать, сколько времени ежедневно уходит на социальные сети, мессенджеры и просмотр новостей. Многие смартфоны имеют встроенные инструменты мониторинга активности.
Цифровые паузы. Рекомендуется регулярно устраивать периоды без гаджетов: утром после пробуждения, во время приема пищи, за час до сна, во время общения с близкими.
Отключение лишних уведомлений. Постоянные сигналы смартфона отвлекают внимание и формируют привычку бесконечно проверять устройство. Оставлять стоит только действительно важные уведомления.
Соблюдение режима сна. Использование гаджетов перед сном может ухудшать качество отдыха. Желательно отказаться от экранов за 1−2 часа до ночного сна.
Активный образ жизни. Физическая активность помогает снизить уровень стресса и уменьшает потребность в бесконтрольном потреблении цифрового контента.
— Если человек не может самостоятельно сократить время использования гаджетов, испытывает сильную тревогу без доступа к устройству или зависимость приводит к серьезным проблемам в учебе, работе и отношениях, стоит обратиться за консультацией к психологу. Раннее выявление проблемы позволяет быстрее восстановить здоровый баланс между цифровой и реальной жизнью, — отметили специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».