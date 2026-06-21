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Нарушение сна, раздражительность и тревога: воронежцам назвали симптомы гаджетозависимости

Воронежские медики объяснили, как чрезмерное увлечение гаджетами влияет на здоровье.

Источник: Комсомольская правда

Современную жизнь трудно представить без смартфонов, планшетов и компьютеров. Они помогают работать, учиться, общаться и отдыхать. Однако чрезмерное увлечение цифровыми устройствами может привести к формированию гаджетозависимости — состояния, при котором человек испытывает постоянную потребность пользоваться электронными устройствами и испытывает дискомфорт при отсутствии доступа к ним.

Гаджетозависимость и ее признаки.

При гаджетозависимости человек постоянно проверяет уведомления, проводит в интернете больше времени, чем планировал, теряет интерес к реальному общению и другим видам деятельности. Особенно уязвимы дети и подростки, чья психика еще находится в стадии формирования.

О наличии проблемы могут свидетельствовать следующие симптомы:

— постоянное желание проверять телефон без необходимости;

— раздражительность и тревога при отсутствии доступа к интернету;

— снижение концентрации внимания;

— нарушение сна;

— ухудшение успеваемости или работоспособности;

— сокращение времени живого общения с близкими;

— отказ от хобби, спорта и других занятий ради экранного времени.

Если подобные признаки сохраняются длительное время, стоит задуматься о пересмотре цифровых привычек.

Чем опасна чрезмерная увлеченность гаджетами?

Чрезмерное использование электронных устройств может привести к различным последствиям.

Для физического здоровья:

— ухудшение зрения;

— нарушение осанки;

— боли в шее и спине;

— недостаток физической активности;

— проблемы со сном из-за воздействия синего света экранов.

Для психического здоровья:

— повышенная тревожность;

— эмоциональное выгорание;

— снижение стрессоустойчивости;

— зависимость от социальных сетей и одобрения окружающих.

Для социальной жизни:

— трудности в общении;

— конфликты в семье;

— снижение качества межличностных отношений;

— чувство одиночества, несмотря на постоянное пребывание онлайн.

Профилактика гаджетозависимости у детей.

Профилактические меры наиболее эффективны, если они становятся частью семейного уклада. Дети копируют поведение взрослых. Если родители постоянно проводят время со смартфоном в руках, ребенку будет сложно понять необходимость ограничений.

Установление разумных правил. Важно заранее определить допустимое время использования гаджетов, периоды без экранов (например, во время еды и перед сном), возрастные ограничения на контент. Правила должны быть понятными и последовательными.

Развитие альтернативных интересов. Спорт, творчество, чтение, настольные игры и прогулки помогают ребенку получать яркие эмоции без цифровых устройств.

Организация семейного досуга. Совместные поездки, прогулки и разговоры укрепляют эмоциональную связь между членами семьи и уменьшают потребность ребенка искать развлечения исключительно в интернете.

Контроль качества контента. Важно не только ограничивать время использования гаджетов, но и интересоваться тем, что именно смотрит и читает ребенок.

Профилактика гаджетозависимости у взрослых.

Взрослые также подвержены цифровой зависимости, особенно в условиях удаленной работы и постоянного информационного потока.

Контроль экранного времени. Полезно отслеживать, сколько времени ежедневно уходит на социальные сети, мессенджеры и просмотр новостей. Многие смартфоны имеют встроенные инструменты мониторинга активности.

Цифровые паузы. Рекомендуется регулярно устраивать периоды без гаджетов: утром после пробуждения, во время приема пищи, за час до сна, во время общения с близкими.

Отключение лишних уведомлений. Постоянные сигналы смартфона отвлекают внимание и формируют привычку бесконечно проверять устройство. Оставлять стоит только действительно важные уведомления.

Соблюдение режима сна. Использование гаджетов перед сном может ухудшать качество отдыха. Желательно отказаться от экранов за 1−2 часа до ночного сна.

Активный образ жизни. Физическая активность помогает снизить уровень стресса и уменьшает потребность в бесконтрольном потреблении цифрового контента.

— Если человек не может самостоятельно сократить время использования гаджетов, испытывает сильную тревогу без доступа к устройству или зависимость приводит к серьезным проблемам в учебе, работе и отношениях, стоит обратиться за консультацией к психологу. Раннее выявление проблемы позволяет быстрее восстановить здоровый баланс между цифровой и реальной жизнью, — отметили специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».