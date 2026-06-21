Нарушение сна, раздражительность и тревога: воронежцам назвали симптомы гаджетозависимости

— Если человек не может самостоятельно сократить время использования гаджетов, испытывает сильную тревогу без доступа к устройству или зависимость приводит к серьезным проблемам в учебе, работе и отношениях, стоит обратиться за консультацией к психологу. Раннее выявление проблемы позволяет быстрее восстановить здоровый баланс между цифровой и реальной жизнью, — отметили специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.