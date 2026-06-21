Зеленский объяснил лишение ордена Польши внутриполитической борьбой Навроцкого

Он также провел параллель между действиями президента Польши и экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, который, по его словам, занимался разжиганием ненависти к украинцам. Зеленский подчеркнул, что ситуация с наградой может быть связана с предвыборными процессами в Польше, которые влияют на риторику в отношении Украины, и назвал эту историю плохой, которая закончится плохо.