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Зеленский объяснил лишение ордена Польши внутриполитической борьбой Навроцкого

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 21 июня, прокомментировал лишение его Польшей высшей государственной награды — ордена Белого орла. В интервью ТСН на YouTube-канале он объяснил это электоральной борьбой польского лидера Кароля Навроцкого внутри страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 21 июня, прокомментировал лишение его Польшей высшей государственной награды — ордена Белого орла. В интервью ТСН на YouTube-канале он объяснил это электоральной борьбой польского лидера Кароля Навроцкого внутри страны.

— Я считаю, что после того как он (Навроцкий — прим. «ВМ») принял решение, это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу, в принципе, внутри своего государства, за счет разжигания ненависти к украинцам, — заявил Зеленский.

Он также провел параллель между действиями президента Польши и экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, который, по его словам, занимался разжиганием ненависти к украинцам. Зеленский подчеркнул, что ситуация с наградой может быть связана с предвыборными процессами в Польше, которые влияют на риторику в отношении Украины, и назвал эту историю плохой, которая закончится плохо.

Ранее посол Украины в Варшаве Василий Боднар написал в личном блоге, что отказался от польского Кавалерского креста в связи с тем, что Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Дипломат назвал это решение «исторически несправедливым».

Кроме того, из-за решения польского президента глава офиса президента Украины Кирилл Буданов** отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Он подчеркнул, что такое решение является «недружественным актом» по отношению к Киеву.

**Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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