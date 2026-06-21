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В Воронеже мемориал Шиловского плацдарма изобразили из 12,5 тысячи свечей

В Воронеже мемориал Шиловского плацдарма изобразили из более чем 12,5 тыс свечей.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 21 июн — РИА Новости. Мемориал Шиловского плацдарма изобразили из более чем 12,5 тысячи свечей на площади Победы в Воронеже накануне Дня памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне Дня памяти и скорби 22 июня в год 85-летия начала Великой Отечественной войны на площади Победы в Воронеже выложили из более 12,5 тысячи свечей мемориал Шиловского плацдарма в рамках акции «Огненные картины войны». Этот монумент символизирует защитников Воронежа, которые выходят из реки Дон.

Каждое лицо, которое изображено на картине, символизирует род войск, которые защищали Воронеж в годы Великой Отечественной войны. В акции приняли участие более 150 активистов из нескольких молодежных движений — Общероссийского народного фронта, «Волонтеров победы», «Волонтеров культуры», «Молодежки РЖД», «Молодой гвардии Единой России» и «Движения первых».

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.

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