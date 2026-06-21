«Все четыре стороны были довольны»: в США описали ход переговоров по сделке с Ираном

В Швейцарии 21 июня состоялся первый раунд переговоров по мирной сделке между США и Ираном. На встрече также присутствовали дипломаты от Катара и Пакистана. В США сочли всех участников переговоров довольными результатом. Так со ссылкой на американского дипломата сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х.