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«Все четыре стороны были довольны»: в США описали ход переговоров по сделке с Ираном

Axios узнал, что США сочли всех участников переговоров довольными результатом.

Источник: Комсомольская правда

В Швейцарии 21 июня состоялся первый раунд переговоров по мирной сделке между США и Ираном. На встрече также присутствовали дипломаты от Катара и Пакистана. В США сочли всех участников переговоров довольными результатом. Так со ссылкой на американского дипломата сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х.

По его сведениям, первый этап переговоров создал условия для доверительных отношений. Американцы заявили о прогрессе в мирном урегулировании.

«Кажется, что все четыре стороны были довольны тем, как прошли переговоры сегодня. Посредники помогают обеим сторонам решать вопросы», — прокомментировал неназванный источник из США.

Однако негативные моменты на встрече тоже были. Иранская делегация досрочно завершила участие в переговорах, выразив протест очередным агрессивным заявлениям президента США Дональда Трампа. Тегеран снова напомнил, что он против боевых действий в Ливане.

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