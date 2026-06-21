На Солнце произошла близкая к классу Х вспышка

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности — М — зафиксирована на Солнце вечером 21 июня. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«21 июня в 22:29 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4473 (S08E55) зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 18 минут», — уточняется в сообщении.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили о сильнейшей за три недели солнечной вспышке — М2.6.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.