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Город-Герой Тула присоединился к акции «Огненные картины войны»

В Туле провели всероссийскую акцию «Огненные картины войны» в канун Дня памяти и скорби 22 июня. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Источник: Life.ru

Памятное мероприятие прошло на площади Победы при поддержке «Единой России» и «Молодой Гвардии». Участники создали из свечей огненное полотно. В основу композиции лёг памятный знак «Здесь проходил передний край обороны Тулы». Также на инсталляции появилась надпись «Тула помнит!».

«Эта композиция — дань уважения тем, кто в суровые годы Великой Отечественной войны остановил врага на подступах к Туле и внес значительный вклад в общую Победу», — заявил Миляев.

Губернатор отметил, что акция ежегодно объединяет жителей регионов России. Её участники стремятся сохранить память о героях Великой Отечественной войны.

Мероприятие приурочили ко Дню памяти и скорби 22 июня. В этот день в России вспоминают начало ВОВ и погибших в годы войны.

Ранее в Москву ко Дню памяти и скорби доставили частицы Вечного огня из городов-героев. Священное пламя приняли победители всероссийской акции «Путь Победы» у главных мемориалов страны. В ночь с 21 на 22 июня на Поклонной горе также зажгут масштабную огненную картину в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция призвана сохранить историческую память и объединить поколения.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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