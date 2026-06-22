На смертный бой: о чём писали 22 июня 1945 года газеты Хабаровска

Сегодня мы вспоминаем самый трагический день в отечественной истории — начало Великой Отечественной войны. Она обернулась неисчислимыми жертвами и потерями, о которых тогда, 22 июня 1941 года, никто не предполагал.
Множество краевых, областных и районных газет в тот день вышли так, будто продолжалась обычная жизнь. Это объяснимо: они были свёрстаны накануне и стали последними мирными выпусками, хотя уже шли бои, гибли люди, сыпались бомбы и лилась кровь.
Впрочем, то, что в мире уже давно идёт война, безусловно, находило отражение в периодике. Так, в главной газете Хабаровского края того времени — «Тихоокеанской звезде» — 22 июня 1941 года сообщалось о боевых действиях в разных частях света: в Европе, Азии и Африке:
«На англо-германском фронте отмечалась активность авиации. Немецкие самолёты атаковали портовые сооружения Грейт-Ярмута, а также аэродром в Южной Англии. Продолжались операции германских вооружённых сил на море. Сообщалось о потоплении одного английского торгового судна и повреждении трёх других пароходов».
«Английские бомбардировщики совершили налёт на доки в Гавре и бомбардировали промышленные объекты в Кёльне и Дюссельдорфе».
«В провинции Шаньси японские войска предприняли наступление на позиции 40-й китайской дивизии в районе Муйчана. Встретив решительное сопротивление, японцы были вынуждены приостановить наступление».
«В Сирии, по сведениям, полученным во французском военном министерстве, началось наступление английских войск на Дамаск».
«В Восточной Африке, в Абиссинии, английские войска наступали на Цебра-Табор».
Официальное сообщение о нападении на СССР было опубликовано на следующий день:
«Вчера, 22 июня, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы и подвергли бомбёжке со своих самолётов Житомир, Киев, Севастополь, Каунас. Советским правительством дан приказ Красной Армии — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины. Весь наш народ теперь должен быть сплочён и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойных настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом».
Из газет стало известно о начале мобилизации военнообязанных и введении военного положения на большей части западной территории Советского Союза. Впервые прозвучали слова, ставшие символом сопротивления и героизма:
«Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!».
Газеты опубликовали речь заместителя председателя Совета Народных Комиссаров СССР и народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, с которой он обратился в критический для страны момент к советскому народу:
"Граждане и гражданки Советского Союза! Советское Правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление: сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города.
Налёты вражеских самолётов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территорий. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то что между СССР и Германией заключён договор о ненападении и Советское Правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то что за всё время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей.
Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, ещё теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского Правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина".
Началась Великая Отечественная война — долгая, страшная, кровавая.
Сегодня, 22 июня, в стране отмечают День памяти и скорби.