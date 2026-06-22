На Северном речном вокзале в Москве прошла акция «А завтра была война»

«Акция направлена на то, чтобы дать возможность горожанам и гостям города почтить память своих павших предков, ветеранов Великой Отечественной войны, героев тех времен. Свечи будут поддерживать “хранители огня” — волонтеры, в течение всех суток 22 июня, есть возможность каждому человеку сюда прийти. Волонтеры помогут горожанам находить дату и зажигать свечу, их найти очень просто — они в костюмах времен Великой Отечественной войны», — отметил в разговоре с журналистами директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.