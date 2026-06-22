На Северном речном вокзале в Москве прошла акция «А завтра была война»

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Памятная акция «А завтра была война» ко Дню памяти и скорби, на которой волонтеры выложили свечами надпись «Москва помнит», прошла на Северном речном вокзале, сообщила ТАСС председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
«В преддверии Дня памяти и скорби в Москве проходит целая серия мероприятий, акций. Здесь, с ребятами на Северном речном вокзале мы проводим акцию “А завтра была война”. Место выбрано не случайно: Северный речной вокзал в годы войны выполнял очень сложную оборонительную задачу. Здесь сразу был создан штаб, снят шпиль — в нем стояла противовоздушная установка, которая участвовала в воздушной обороне Москвы», — сказала Драгунова.
Она отметила, что в ходе патриотического мероприятия волонтеры и представители молодежных движений выложили из тысяч горящих свечей надпись «Москва помнит».
Кроме того, как сообщалось, на Крымской набережной в парке искусств «Музеон» проходит патриотическая акция «Линия памяти», на которой будут зажжены 1 418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.
«Акция направлена на то, чтобы дать возможность горожанам и гостям города почтить память своих павших предков, ветеранов Великой Отечественной войны, героев тех времен. Свечи будут поддерживать “хранители огня” — волонтеры, в течение всех суток 22 июня, есть возможность каждому человеку сюда прийти. Волонтеры помогут горожанам находить дату и зажигать свечу, их найти очень просто — они в костюмах времен Великой Отечественной войны», — отметил в разговоре с журналистами директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.