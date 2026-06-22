ТАСС выпустил спецпроект ко Дню памяти и скорби

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС представило спецпроект «Так начиналась война. Первые из 1 418 дней в дневниках советских людей».
В материале приводятся отрывки из дневников и воспоминаний современников о первых неделях Великой Отечественной войны.
«В каждой семье 22 июня вспоминают тех, кто когда-то ушел на фронт, работал в тылу, погиб, защищая Родину. В агентстве чтут и своих коллег: в военные годы на передовую ушли около 400 сотрудников ТАСС, а оставшиеся в Москве, блокадном Ленинграде, глубоком тылу и зарубежных корпунктах продолжали исполнять свой долг. К 85-летию с начала Великой Отечественной войны агентство собрало личные истории людей, переживших первые ее дни. Их судьбы не отличаются от жизней миллионов других советских людей. Сохранить память о каждом из них — наш долг», — подчеркнул генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
Каждая из пяти глав проекта рассказывает об одном из эпизодов начала Великой Отечественной войны. Первая часть посвящена речи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова 22 июня 1941 года. Во второй повествуется о проводах на фронт. В третьей главе поднимается тема светомаскировки городов. Четвертая рассказывает о женщинах на передовой и в тылу, пятая — о создании стихотворения Константина Симонова «Жди меня», ставшего для многих обещанием вернуться домой. В спецпроекте использованы архивные свидетельства, снимки фотохроники ТАСС, авторские иллюстрации и 3D-модели.
«Начало Великой Отечественной войны перевернуло судьбы миллионов советских людей — и мы постарались создать проект на основе их личных историй. Среди наших героев школьники, студенты, военные, партизаны, санитарки и даже альпинисты, закрывавшие символы Ленинграда от немецких летчиков», — отметила один из авторов материала Дарья Щербакова.
В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на СССР.