ТАСС выпустил спецпроект ко Дню памяти и скорби

«В каждой семье 22 июня вспоминают тех, кто когда-то ушел на фронт, работал в тылу, погиб, защищая Родину. В агентстве чтут и своих коллег: в военные годы на передовую ушли около 400 сотрудников ТАСС, а оставшиеся в Москве, блокадном Ленинграде, глубоком тылу и зарубежных корпунктах продолжали исполнять свой долг. К 85-летию с начала Великой Отечественной войны агентство собрало личные истории людей, переживших первые ее дни. Их судьбы не отличаются от жизней миллионов других советских людей. Сохранить память о каждом из них — наш долг», — подчеркнул генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.