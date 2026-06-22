Что можно и нельзя делать в Кириллов день 22 июня 2026 года

22 июня 2026 года — дата, в которой переплелись сразу несколько мощных смысловых пластов. Для православных христиан это день памяти двух великих святых — Кирилла Александрийского и Кирилла Белозерского, в народе именуемый Кирилловым днем или Земляничником. Однако в государственном масштабе России эта дата навсегда останется Днем памяти и скорби — 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Этот день требует от нас особого поведения: здесь нельзя руководствоваться только суевериями, важно помнить о духовном подвиге предков и исторической трагедии.
Содержание:
Что можно делать 22 июняЧто нельзя делать 22 июняНародные приметы 22 июняКакая Луна 22 июня 2026Кто такой Кирилл БелозерскийКто такой Кирилл Александрийский.
Что можно делать 22 июня.
Этот день считается пиком летнего расцвета природы. На Руси говорили: «На Кирилла — конец весне, почин лету». Энергия солнца в этот период максимальна, поэтому наши предки старались использовать ее с умом.
Память и скорбь. В первую очередь, 22 июня — это день тишины и поклонения павшим. Возложите цветы к мемориалам, зажгите свечу в окне или примите участие в акции «Свеча памяти». В храмах служат заупокойные литургии о воинах. Откажитесь от развлекательных передач и шумных мероприятий. Завершение дел и начало сенокоса. Считается, что после Кириллова дня сажать и сеять уже бесполезно — урожая не будет. Поэтому в старину заканчивали посадку поздней рассады и начинали косить сено. Погода в это время обычно сухая, что идеально для заготовки кормов. Сбор даров леса. К этому дню поспевает дикая земляника. Первую ягоду считали не просто лакомством, а настоящим лекарством от всех хворей, ее сушили на зиму. Также до полудня (в чистой одежде и в тишине) собирали лекарственные травы — верили, что они «втягивают свет» и будут лечить весь год. Обряды красоты и урожая. Девушки умывались утренней росой на рассвете, чтобы сохранить молодость, «сияние кожи» и привлечь любовь. Хозяйки брызгали этой же росой огуречные грядки для богатого урожая. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинСимволическая выпечка. Хозяйки пекли круглые караваи, символизирующие солнце, чтобы угостить домочадцев и привлечь в дом достаток.
Что нельзя делать 22 июня.
С Кирилловым днем связано множество строгих запретов. Нарушивший их, по поверьям, навлекал беду на весь год.
Не надевайте черную одежду. В народе это считалось предвестником траура и череды неудач (хотя в контексте Дня памяти скорбные оттенки уместны, но яркие акценты приветствуются для «привлечения солнца»).Не спите днем. Считалось, что тот, кто «проспит солнце» в день солнцеворота, потеряет здоровье и удачу на весь предстоящий год. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНе убивайте комаров после полудня. Суеверие гласит: если убить кровопийцу после обеда, их размножится втрое больше. До полудня — можно, после — нет. Почему писк комара сводит людей с ума: ответ физикаНе разводите костры. Это не только опасно в сухую погоду (риск пожара), но и, по поверьям, привлекает злых духов и нечистую силу. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомНе ссорьтесь, не жалуйтесь и не сквернословьте. Особенно это касается супругов. Ссора в этот день может затянуться на целый год и разрушить гармонию в доме. Конфликты в этот день считаются тяжким грехом. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеруНе стригите волосы и ногти. Считается, что манипуляции с волосами «отрезают» жизненную энергию и силу человека. Вечная усталость? 4 анализа, которые нужно сдать, чтобы исключить скрытый дефицитНе начинайте новых дел после захода солнца. Любое начинание в темноте обречено на провал. Почему у меня ничего не получаетсяНе оставляйте грязную посуду. Это может «разозлить» домового и привлечь хаос в дом. Не отказывайте в помощи. День расположен к братскому труду и взаимовыручке. Отказ просящему считается дурным знаком.
Народные приметы 22 июня.
На Руси по приметам 22 июня определяли, каким будет лето, осень и даже зима:
Обильная роса утром — к богатому урожаю льна и грибному лету. Звездная ночь — осень порадует обилием грибов. Много земляники в лесу — зима будет суровой и морозной. Ласточки и стрижи летают низко — жди дождя. Вороны громко каркают — к ненастью и похолоданию. Пчелы не прячутся в ульи даже в пасмурность — дождя не будет, погода наладится. Пауки активно плетут сети — к продолжительной жаре и ясной погоде.
Какая Луна 22 июня 2026.
22 июня 2026 года Луна находится в первой четверти в знаке Весов. Это время поиска гармонии и справедливости. Оранжевый и фиолетовый цвета считаются счастливыми. День благоприятен для мирных переговоров и урегулирования старых конфликтов, что идеально сочетается с заповедью не ссориться в этот день.
Помните: главное в этот день — тишина, молитва и благодарность. Благодарность солнцу за тепло, природе за дары и павшим воинам за мирное небо над головой.
Кто такой Кирилл Белозерский.
Преподобный Кирилл Белозерский — одна из самых ярких и почитаемых фигур в истории Русской Православной Церкви. Это был человек удивительной судьбы, который, начав свой путь круглым сиротой, сумел не только достичь вершин духовного совершенства, но и основать один из самых влиятельных монастырей русского Севера. Его жизнь, прошедшая на стыке XIV и XV веков, стала примером невероятной силы духа, смирения и стремления к абсолютной тишине ради общения с Богом.
Сиротство и призвание.
Будущий святой появился на свет в Москве, и при крещении ему было дано имя Козьма. Судьба с самого раннего детства не баловала его: родители умерли, когда мальчик был еще совсем маленьким, оставив его круглой сиротой. Однако промысел Божий проявился в том, что осиротевшего ребенка взял на воспитание знатный и влиятельный человек — боярин Тимофей Вельяминов. Это был не просто акт милосердия, но и шанс для мальчика получить достойное воспитание в боярской среде.
Несмотря на знатное окружение и возможность устроить свою мирскую жизнь с комфортом, Козьма с ранних лет тяготился суетой мира. Уже в юношестве он стал искать уединения и духовного подвига. Внутренний голос звал его прочь от богатых хором и светских интриг. Повзрослев, Козьма обратился к своему благодетелю, боярину Вельяминову, с необычной для того времени просьбой — отпустить его в монастырь. Боярин, видя искреннее стремление юноши, не стал препятствовать его желанию и благословил его на уход из мира.
Симонов монастырь: Путь послушания.
Козьма поступил в Симонов монастырь, который в то время был одним из самых строгих и уважаемых в Москве. Здесь он принял монашеский постриг с именем Кирилл. Выбор имени был глубоко символичным: он взял его в честь святителя Кирилла Александрийского, великого богослова и защитника православия, которого он с юности почитал как своего небесного покровителя.
Сразу после пострига инок Кирилл взял на себя обязательство вести самую строгую жизнь. Однако его ревность была настолько велика, что он даже просил благословения у своего наставника, старца Михаила, на то, чтобы питаться через день, а то и через два, чтобы изнурять плоть постом. Но мудрый старец осадил пыл молодого монаха, наставив его, что пост должен быть разумным и постоянным, а не вызывающим. Он определил Кириллу особое послушание — сначала печь хлеб для всей братии, а после — готовить пищу. Это было тяжелое, но очень важное дело, которое учило монаха смирению и труду на благо общины.
Инок Кирилл смиренно выполнял свою работу в хлебопекарне и на кухне на протяжении долгих лет. Он преуспел в послушании настолько, что, по свидетельству жития, стяжал невероятную благодать Божию. Когда он приступал к трапезе, его охватывали умильные слезы — настолько велико было его духовное преображение. Труд, усердная молитва и глубокая вера сделали свое дело: инок Кирилл стал известен в монастыре как праведник и молитвенник.
Игуменство и уход в безмолвие.
К 1390 году духовные подвиги и мудрость Кирилла достигли такого уровня, что братия Симонова монастыря избрала его своим игуменом. Настоятельство накладывало огромную ответственность: управлять обителью, наставлять монахов, быть примером для всех. Казалось бы, это вершина церковной карьеры для того, кто пришел в монастырь сиротой. Но душа Кирилла тяготилась этим бременем. Он стремился не к власти и управлению, а к полному безмолвию и одиночеству.
Осознав, что должность настоятеля мешает ему достичь желаемого внутреннего покоя, святой Кирилл принял дерзновенное и неожиданное для многих решение. Он добровольно сложил с себя сан игумена и покинул шумный, многолюдный Симонов монастырь. Ради спасения своей души и безмолвного подвига он ушел в далекие, нехоженые земли на берег Белого озера. Этот шаг стал поворотным моментом в его жизни и в истории русского монашества.
Основание обители у Белого озера.
Придя на берег живописного Белого озера, Кирилл сначала выкопал себе подземную келью и жил в полном одиночестве, питаясь лишь тем, что мог найти в лесу, и проводя дни и ночи в непрестанной молитве. Однако его затворничество длилось недолго. Слух о подвижнике быстро разнесся по окрестностям, и к нему начали стекаться иноки из того самого Симонова монастыря, откуда он ушел. Они искали у него совета, наставления и благословения.
Поняв, что Господь призывает его к иному служению — наставничеству и созданию новой духовной общины, Кирилл перестал противиться этой воле. На месте его уединения был основан знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь. Святой ввел в новой обители невероятно строгий общежительный устав. В нем запрещались пустые беседы и разговоры, монахи не могли иметь личного имущества, им запрещалось получать письма от мирян без благословения. В монастыре царили полная тишина и безмолвие, а все время братии было посвящено только молитве и физическому труду. Этот устав сделал обитель центром строгого подвижничества.
Прозорливость и кончина.
С годами преподобный Кирилл стяжал дар прозорливости. К нему за советом приходили не только простые монахи, но и князья, и бояре, ища мудрого слова и предвидения будущего. Основанная им обитель стала не просто монастырем, но и мощным духовным форпостом, который не раз спасал Русский Север от набегов врагов и стал центром просвещения для местных народов.
Преподобный Кирилл Белозерский мирно отошел ко Господу 9 июня по старому стилю, что соответствует 22 июня по новому стилю. Примечательно, что день его кончины совпал с днем памяти святителя Кирилла Александрийского, в честь которого он был пострижен в монахи. В церковной традиции это совпадение воспринимается как особый знак Божественного промысла и духовной связи двух святых. Он был причислен к лику святых за свою подвижническую жизнь, строгий устав и пример глубочайшего смирения. Верующие обращаются к нему с молитвами о даровании терпения, смирения, о защите от врагов и недоброжелателей, а также о помощи в духовном делании.
Кто такой Кирилл Александрийский.
Святитель Кирилл Александрийский — одна из величайших фигур в истории ранней христианской Церкви. Это был человек эпохи поздней античности, живший на рубеже IV и V веков, который сумел стать не просто архиепископом одного из самых влиятельных городов Римской империи, но и непоколебимым столпом православия. Его имя навеки вписано в историю богословия благодаря бескомпромиссной борьбе с ересями и глубоким трудам о природе Христа. Для миллионов верующих он остается символом мужества в отстаивании истины и учителем Церкви, чьи творения изучаются до сих пор.
Происхождение и образование.
Будущий святитель родился во второй половине IV столетия. Точное место его появления на свет доподлинно неизвестно: одни исторические источники называют Александрию — крупнейший культурный и интеллектуальный центр того времени, другие указывают на небольшой египетский городок Дидосия. Однако вне зависимости от места рождения, с ранних лет Кирилл был окружен атмосферой учености и благочестия. Его родители, принадлежавшие к знатному и образованному кругу, дали мальчику блестящее образование, которое было редкостью даже для того времени.
Он с одинаковым усердием постигал как светские науки, так и религиозные дисциплины. Особое внимание юный Кирилл уделял изучению философии, которая считалась в те времена вершиной интеллектуального развития, но при этом он чувствовал непреодолимую тягу к постижению Священного Писания. Философская школа дала ему блестящую логику и навыки полемики, а глубокое изучение Библии заложило фундамент его будущего богословского наследия. Именно это сочетание светской мудрости и духовной ревности сделало его впоследствии грозным противником для всех, кто пытался исказить христианское вероучение.
Начало церковного служения и скит Макария.
Еще в юности, будучи преисполнен желания служить Богу, Кирилл оставил мирскую суету и удалился в скит знаменитого подвижника Макария Великого. Это был один из самых строгих и уважаемых монашеских центров в Египте, где подвижники проводили дни в молитве, посте и размышлениях о Боге. В этой обители Кирилл не только упражнялся в аскетических подвигах, но и нес послушание, набираясь мудрости у опытных старцев.
Неся свое послушание в обители, Кирилл очень быстро проявил себя как наиболее одаренный среди насельников. Братия и наставники заметили его талант к наставлению и проповеди. Молодого инока часто призывали произносить проповеди перед собравшимися монахами, и его слова, исполненные глубокого смысла и убежденности, находили живой отклик в сердцах слушателей. Позже Кирилл был посвящен в сан диакона, а его духовное восхождение продолжилось. В 412 году, после кончины Александрийского архиепископа Феофила, место предстоятеля Александрийской церкви занял Кирилл. Это назначение на один из самых высоких и влиятельных постов в христианском мире стало началом его почти тридцатилетнего служения на архиепископской кафедре.
Борьба с ересями: Новациане и язычники.
Вступление Кирилла в должность архиепископа совпало с временем серьезных церковных смут. Александрия была городом, где сталкивались различные религиозные течения, и одной из главных опасностей для чистоты веры были еретики. Первым серьезным противником, с которым столкнулся святитель Кирилл, стал ересиарх Новациан.
Новациан проповедовал опасное и жестокое учение, которое по сути опровергало один из важнейших христианских догматов — о всепрощении и милосердии Божием. Он утверждал, что если человек однажды отрекся от вероучения в тяжелые времена гонений и отпал от Церкви, то он уже никогда не сможет вернуться обратно и получить прощение. Это учение лишало людей надежды на спасение и сеяло в их душах смуту и отчаяние. Святитель Кирилл, как ревностный пастырь, не мог терпеть подобного кощунства. Он выступил против Новациана с решительной проповедью и в итоге изгнал его и его последователей из Александрии, восстановив тем самым мир в общине.
Не менее жестко Кирилл отнесся и к язычникам, которые в те времена продолжали творить бесчинства в отношении христиан. Сохранились сведения о том, что язычники совершали страшные и жестокие вещи по отношению к последователям Христа. Архиепископ Кирилл не остался безучастным и предпринял решительные действия для защиты своей паствы. В результате активных действий святителя из города были изгнаны и те язычники, чье присутствие угрожало безопасности и нравственности христианского населения.
Главное противостояние: Борьба с Несторием.
Самым же серьезным и исторически значимым испытанием в жизни святителя Кирилла стала его борьба со священником Антиохийской церкви Несторием. Это был не просто локальный конфликт, а богословская буря, сотрясшая всю империю. Несторий, обладавший незаурядным умом и красноречием, начал публично проповедовать учение, которое подрывало самые основы христианской сотериологии. Он отрицал богочеловечность Иисуса Христа, утверждая, что в Нем живут две раздельные личности — божественная и человеческая. Более того, Несторий дошел до того, что заявил, будто Дева Мария родила не Бога, а простого человека, в которого впоследствии вселился Бог. Отсюда следовало его отрицание почитания Богородицы, которую он называл Христородицей.
Для святителя Кирилла это было страшное святотатство, рушащее весь смысл спасительной миссии Христа. Если Иисус не является Единым Богочеловеком, то крестная жертва теряет свое искупительное значение. Кирилл немедленно вступил в переписку с Несторием, отправляя ему многочисленные увещевательные письма с вразумлениями, ссылками на Священное Писание и предание Церкви. Однако Несторий не внимал голосу разума и продолжал сеять смуту среди верующего народа, который все больше разделялся на два лагеря. В ответ на действия Кирилла Несторий начал писать жалобы на архиепископа императору и другим церковным иерархам.
Противостояние было долгим и изнурительным, но Кирилл не отступал. Он понимал, что на кону стоит не его личная репутация, а чистота веры миллионов людей. Кульминацией конфликта стал Третий Вселенский Собор, который был созван в городе Эфесе. На этом соборе святитель Кирилл, проявив всю свою богословскую мощь и красноречие, сумел добиться осуждения ереси Нестория. Собор постановил, что Дева Мария есть истинная Богородица, а Иисус Христос — совершенный Бог и совершенный Человек в единой Божественной Личности. Несторий не сдался и продолжал интриговать, но в конце концов был низложен с кафедры и отправлен в ссылку. Согласно одному из преданий, еретик закончил свои дни в тяжелейших мучениях и болезнях, что воспринималось современниками как Божий суд.
Богословское наследие.
Святитель Кирилл Александрийский прославился не только как непримиримый борец с ересями, но и как один из величайших богословов ранней Церкви. За свою жизнь он написал огромное количество трудов, которые стали столпами православного учения. Его перу принадлежат многочисленные толкования на Священное Писание, в частности на Евангелие от Луки и от Иоанна, а также на послания апостола Павла. Эти экзегетические труды до сих пор используются христианскими богословами как образец глубины и точности понимания библейского текста.
Кроме того, Кирилл создал фундаментальные догматические трактаты о Пресвятой Троице и о воплощении Бога-Слова. В этих трудах он с непревзойденной логикой и духовной силой обосновал православное учение о единосущии и нераздельности Божественной Троицы и об ипостасном единстве двух природ во Христе. Современные богословы считают его творения не просто историческим документом, но живым источником веры, актуальным для всех времен. Верующие обращаются к святителю Кириллу с молитвами об укреплении в вере, помощи в учёбе и просвещении. Его почитают как покровителя богословов и учителей, чья жизнь стала примером того, как интеллект и вера должны служить единой цели — познанию Бога и защите истины.
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