Что можно и нельзя делать в Кириллов день 22 июня 2026 года

Не надевайте черную одежду. В народе это считалось предвестником траура и череды неудач (хотя в контексте Дня памяти скорбные оттенки уместны, но яркие акценты приветствуются для «привлечения солнца»).Не спите днем. Считалось, что тот, кто «проспит солнце» в день солнцеворота, потеряет здоровье и удачу на весь предстоящий год. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНе убивайте комаров после полудня. Суеверие гласит: если убить кровопийцу после обеда, их размножится втрое больше. До полудня — можно, после — нет. Почему писк комара сводит людей с ума: ответ физикаНе разводите костры. Это не только опасно в сухую погоду (риск пожара), но и, по поверьям, привлекает злых духов и нечистую силу. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомНе ссорьтесь, не жалуйтесь и не сквернословьте. Особенно это касается супругов. Ссора в этот день может затянуться на целый год и разрушить гармонию в доме. Конфликты в этот день считаются тяжким грехом. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеруНе стригите волосы и ногти. Считается, что манипуляции с волосами «отрезают» жизненную энергию и силу человека. Вечная усталость? 4 анализа, которые нужно сдать, чтобы исключить скрытый дефицитНе начинайте новых дел после захода солнца. Любое начинание в темноте обречено на провал. Почему у меня ничего не получаетсяНе оставляйте грязную посуду. Это может «разозлить» домового и привлечь хаос в дом. Не отказывайте в помощи. День расположен к братскому труду и взаимовыручке. Отказ просящему считается дурным знаком.