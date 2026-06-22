Что можно и нельзя делать в Кириллов день 22 июня, который называют Солнцеворот

Православная церковь 22 июня вспоминает святого Кирилла, архиепископа Александрийского. В народе празднуют Кириллов день. Но существует еще одно название — Солнцеворот. Все дело в том, что после летнего солнцестояния, которое выпало в 2026 года на 21 июня, наступает астрономическое лето.
Что нельзя делать 22 июня.
Запрещено разжигать костры. Считалось, что можно вызвать пожар. Не следует ругать и провоцировать ссоры. Как верили предки, Солнце может обидеться до конца лета и оставить без тепла. А еще 22 июня нельзя смотреться в зеркало, так как могут начаться проблемы со сном.
Что можно делать 22 июня.
По традиции, в названный день высаживали позднюю рассаду. Кроме того, было принято молиться святому и просить у него лето без заморозков.
Согласно приметам, большое количество земляники предупреждает о суровой зиме. Квакающие лягушки обещают солнечную погоду.
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Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли белорусам аномальную жару на неделе с 22 по 28 июня.
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