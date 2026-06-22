Что можно и нельзя делать в Кириллов день 22 июня, который называют Солнцеворот

Запрещено разжигать костры. Считалось, что можно вызвать пожар. Не следует ругать и провоцировать ссоры. Как верили предки, Солнце может обидеться до конца лета и оставить без тепла. А еще 22 июня нельзя смотреться в зеркало, так как могут начаться проблемы со сном.