ВЦИОМ нашел отличия в отношении к ИИ у россиян и американцев

Аналитический центр ВЦИОМ провел исследование, в котором сравнил восприятие искусственного интеллекта россиянами и американцами. Социологи взяли данные опроса американского Pew Research Center и провели аналогичный в России.
Осведомленность об искусственном интеллекте в обеих странах близится «к потолку», отметили социологи ВЦИОМ. Россиян, которые слышали об ИИ «много» или «немного» — 98%, среди американцев таких 95%. Российские пользователи более информированы об ИИ, такими считают себе 59% россиян против 47% американцев.
При этом в США респонденты чаще используют искусственный интеллект (41%) «один или несколько раз в день», в России же таких пользователей 31%. Почти каждый пятый российский интернет-пользователь утверждает, что взаимодействует с ИИ «практически постоянно»: «постоянных» пользователей ИИ в России почти 19%, а в США лишь 5%. Еще 38% американцев использует ИИ реже нескольких раз в неделю, таких же россиян — 14%.
Вопросы для россиян дублировались из опроса американского исследовательского центра Pew Research Center 2025 года, в ходе которого были опрошены 5 023 человека старше 18 лет. ВЦИОМ проводил интернет-опрос в этом году, а участие в нем приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Страхи россиян и американцев.
Социологи также замерили беспокойство граждан в связи с использованием искусственного интеллекта в повседневной жизни. Американцы оказались более обеспокоенными: половина респондентов отметили, что их «скорее беспокоит» использование ИИ. В России таких пользователей оказалось в два раза меньше (25%). Еще 47% российских респондентов считают, что использование ИИ «в равной степени беспокоит и воодушевляет», среди американцев таких оказалось на 10% меньше. ВЦИОМ отметил, что в США отношение к ИИ смещено в сторону тревоги: «беспокойство по поводу расширения его использования в повседневной жизни встречается в пять раз чаще, чем воодушевление».
Как поясняет автор исследования, руководитель практики «Гостех» АЦ ВЦИОМ Ксения Демина, на фоне американцев россияне пока выглядят большими оптимистами в отношении ИИ: «Скорее всего, это объясняется тем, что на нашу реальную жизнь и работу ИИ пока что оказывает довольно слабое и неочевидное влияние. Неслучайно в рейтинге цифрофобий АЦ ВЦИОМ страх потери работы из-за автоматизации и роботизации находится в самом конце списка общественных тревог». Как отмечает Демина, люди в США и Китае, где лидируют в интеграции ИИ в рабочие и коммерческие процессы, «реально сталкиваются с волной увольнений под предлогом замены их рабочих мест алгоритмами». Социолог также рассказала, что со временем «чего-то подобного следует ожидать и на российском рынке труда».
Респондентов также попросили отметить аспекты, которые их беспокоят в целом из-за развития ИИ. Например, 34% россиян и почти треть американцев (27%) «скорее обеспокоены», что из-за использования ИИ люди могут разучиться делать что-либо самостоятельно. Почти треть (26%) граждан России и 24% опрошенных в США отметили, что их «очень беспокоит» такая возможность. При этом пользу от ИИ для общества в целом россияне и американцы оценивают одинаково — как среднюю (41%). Еще 37% россиян назвали риски, связанные с ИИ высокими. С данным утверждением согласилось 32% американских граждан.
ИИ хорош для анализа, но не для принятия решений.
Социологи также выяснили мнение граждан двух стран о роли искусственного интеллекта в определенных областях. Например, по мнению 60% американцев и 59% россиян, искусственный интеллект не должен играть никакой роли в принятии решений о том, как управлять страной. Но 58% россиян и 32% американцев соответственно посчитали, что ИИ должен играть большую роль в обнаружении мошенничества при получении государственных пособий. Больше половины россиян (61%) считают, что искусственный интеллект должен играть большую роль в поиске финансовых преступлений, а среди американцев такое же отношение выразило больше трети опрошенных (35%).
Почти половина американцев (47%) и 38% граждан России считают, что искусственный интеллект не должен играть никакой роли в отборе кандидатов для участия в суде присяжных. Также россияне и американцы одинаково (73%) не приемлют никакой роли ИИ в «консультировании людей по вопросам их веры в бога».
Как отмечают эксперты ВЦИОМ, граждане обеих стран солидарны в том, что ИИ не следует допускать к управлению страной, любовным отношениям и вероисповеданию. Социологи считают, что использование искусственного интеллекта интернет-пользователи «спокойнее допускают там, где требуется анализ больших объемов данных для прогнозирования погоды, раскрытия схем мошенничества и финансовых преступлений, а также разработка формул новых лекарств».
Половина опрошенных американцев (53%) убеждены, что ИИ будет мешать людям мыслить творчески, это же мнение поддержало 44% россиян. Больше трети россиян (36%) отметили, что искусственный интеллект поможет людям принимать сложные решения, лишь 19% американцев согласились с этим тезисом.
В разговоре с РБК руководитель научной группы «Адаптивные агенты» Института AIRI (Институт искусственного интеллекта) Владислав Куренков отметил, что более оптимистичный взгляд россиян на ИИ связан с несколькими факторами: «Во-первых, в США сосредоточены крупные технологические корпорации, чьи акции торгуются на бирже, и сейчас они находятся в эпицентре сложной рыночной и юридической турбулентности, связанной с расследованиями, сделками по слиянию и поглощению, а также жесткой конкуренцией за доминирование на рынке».
Второй причиной, по словам Куренкова, является характер американского маркетинга, который часто строится на ажиотаже и создании образа «экзистенциальной угрозы» для привлечения внимания инвесторов и регуляторов. По мнению эксперта, в России ИИ чаще позиционируется как практический инструмент для решения конкретных задач и повышения эффективности, а «не как мистическая сила, способная поработить человечество, которая активно внедряется в здравоохранение с позитивными показателями и так далее», заключает Куренков.
«И американцы, и россияне боятся не ИИ самого по себе, а потери человеком своей уникальности в мире мыслящих машин. А еще — деградации человеческих способностей к коммуникации и творческому мышлению», — резюмировала Ксения Демина.