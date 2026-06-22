ВЦИОМ нашел отличия в отношении к ИИ у россиян и американцев

Как поясняет автор исследования, руководитель практики «Гостех» АЦ ВЦИОМ Ксения Демина, на фоне американцев россияне пока выглядят большими оптимистами в отношении ИИ: «Скорее всего, это объясняется тем, что на нашу реальную жизнь и работу ИИ пока что оказывает довольно слабое и неочевидное влияние. Неслучайно в рейтинге цифрофобий АЦ ВЦИОМ страх потери работы из-за автоматизации и роботизации находится в самом конце списка общественных тревог». Как отмечает Демина, люди в США и Китае, где лидируют в интеграции ИИ в рабочие и коммерческие процессы, «реально сталкиваются с волной увольнений под предлогом замены их рабочих мест алгоритмами». Социолог также рассказала, что со временем «чего-то подобного следует ожидать и на российском рынке труда».