Власти скорректировали законопроект об ИИ после критики бизнеса

В новой версии законопроекта нет требования, чтобы модели, претендующие на статус суверенных или национальных, обучались только на данных российского происхождения, а также чтобы их создавали только граждане России. Ранее именно эти положения вызвали масштабную критику бизнеса, в частности таких компаний, как «Роснефть», «Россети», «МегаФон», РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ), а также бизнес-объединений — Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциации цифровых платформ (АЦП), Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Торгово-промышленной палаты (ТПП) и др. Они предупреждали, что, если законопроект примут в первоначальном виде, это приведет к росту затрат на внедрение ИИ на 20−40% и замедлит вывод продуктов на рынок в полтора-два раза. ТПП, АЕБ и АЦП в своих отзывах указывали, что в России сейчас нет моделей, соответствующих упомянутым в первой версии законопроекта критериям суверенности, — все отечественные разработки используют зарубежные компоненты и открытые датасеты, релевантных данных на русском языке в открытых источниках недостаточно. А потому такое ограничение приведет к деградации качества моделей, указывали критики законопроекта.