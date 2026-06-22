Власти скорректировали законопроект об ИИ после критики бизнеса

В понедельник, 22 июня, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит обновленный вариант проекта о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, возглавляющего комиссию.
Первую версию законопроекта по регулированию ИИ Минцифры опубликовало на портале Regulation.gov.ru в марте. По сравнению с ней документ сильно сократился — теперь в нем 13 статей вместо 21. Ключевые изменения сводятся к следующему:
поменялось название: теперь законопроект называется «О поддержке развития технологий ИИ» вместо «Об основах госрегулирования сфер применения технологий ИИ»;
изменился предмет регулирования: теперь проект касается не ИИ в целом, а разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Под ними подразумеваются компьютерные программы, предназначенные для выполнения интеллектуальных задач на уровне, сопоставимом с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящем их, использующие алгоритмы и обучающиеся (или ранее обученные) на наборах данных для выведения закономерностей, предоставления информации, принятия решений или прогнозирования результатов по заданным человеком целям. Эти программы могут являться основой для создания и доработки различных видов софта и должны содержать не менее 1 млрд параметров;
раньше в проекте были описаны обязанности разработчиков и операторов ИИ-моделей, владельцев ИИ-сервисов, пользователей, теперь — только разработчиков суверенных и национальных больших фундаментальных моделей. Они должны обеспечить безопасность своих решений, определить правила их экспликации, вести техническую документацию;
исчезло понятие «трансграничные технологии ИИ» (в предыдущей версии под ними понимали те, создание или использование которых связано с двумя и более государствами). Ранее предполагалось, что их функционирование «может быть запрещено или ограничено» в случаях, предусмотренных законодательством;
нет требования обязательной маркировки контента, созданного ИИ. Теперь те, кто применяет большую фундаментальную модель для создания каких-либо материалов, должны иметь возможность промаркировать их, дав понять, что они созданы с помощью ИИ; владельцы соцсетей должны обеспечить пользователям возможность маркировки материалов с ИИ. Ранее предполагалось, что платформы с суточной аудиторией более 100 тыс. человек должны будут проверять наличие маркировки, и если ее нет, либо предупреждать распространителя такого контента, либо удалить его;
в предыдущей версии документа при заключении договоров с разработчиками моделей ИИ владельцы сервисов должны были согласовать порядок передачи авторских прав, соблюдать права авторов оригинальных работ, положенных в основу обучения моделей, включать в пользовательское соглашение пункт о том, кому принадлежат права на сгенерированный контент. В нынешней редакции лица, предоставляющие возможность применения больших фундаментальных моделей ИИ, «обязаны уведомить пользователя» о том, кому принадлежат авторские права, и об условиях доступа к результатам работы модели. Если разработчик суверенной или национальной фундаментальной модели использует экземпляр произведения, полученный правомерно, и этот объект доступен для анализа без ограничения техническими средствами (правообладатель технически не выставил запрет для использования своего кода для обучения модели), то это не будет считаться нарушением авторских или смежных прав;
исключен блок, посвященный мерам поддержки дата-центров для ИИ.
Как поменялось регулирование российских моделей.
В новой версии проекта нет понятия «доверенной» модели ИИ, которую власти ранее предполагали допускать к использованию в госинформсистемах и на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (информсистемы и сети связи в госорганах, энергетических, финансовых, транспортных, медицинских, телекоммуникационных и ряде других компаний).
Однако вводятся понятия «суверенных» и «национальных» больших фундаментальных моделей. К обеим категориям будут причислять модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Под последними в проекте понимают: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.
При этом разработка суверенной модели должна вестись российским юрлицом «на всех стадиях жизненного цикла», оно должно обеспечить «полную техническую и технологическую воспроизводимость цикла разработки». При разработке национальной модели могут использоваться компоненты, созданные за рубежом, в том числе модели, распространяемые на условиях открытой лицензии (Open Source), но правительство вправе определить существенные характеристики, которые должны быть у модели для получения статуса национальной.
Законопроект предполагает, что правительство также может установить случаи, когда возможно применение только суверенных или национальных моделей. По согласованию с ФСБ оно также может устанавливать правила доступа таких моделей к федеральным информсистемам для их обучения. При этом разработчики суверенных и национальных больших фундаментальных моделей вправе рассчитывать на меры господдержки, принимать участие в разработке мер этического регулирования и совершенствовании госполитики в области ИИ, делать совместные исследовательские проекты за рубежом и экспортировать свои решения; страховать связанные с разработкой и применением ИИ имущественные интересы.
В новой версии законопроекта нет требования, чтобы модели, претендующие на статус суверенных или национальных, обучались только на данных российского происхождения, а также чтобы их создавали только граждане России. Ранее именно эти положения вызвали масштабную критику бизнеса, в частности таких компаний, как «Роснефть», «Россети», «МегаФон», РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ), а также бизнес-объединений — Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциации цифровых платформ (АЦП), Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Торгово-промышленной палаты (ТПП) и др. Они предупреждали, что, если законопроект примут в первоначальном виде, это приведет к росту затрат на внедрение ИИ на 20−40% и замедлит вывод продуктов на рынок в полтора-два раза. ТПП, АЕБ и АЦП в своих отзывах указывали, что в России сейчас нет моделей, соответствующих упомянутым в первой версии законопроекта критериям суверенности, — все отечественные разработки используют зарубежные компоненты и открытые датасеты, релевантных данных на русском языке в открытых источниках недостаточно. А потому такое ограничение приведет к деградации качества моделей, указывали критики законопроекта.
Как сказал журналистам в преддверии рассмотрения законопроекта Дмитрий Григоренко, сегодня наиболее развитые большие языковые модели создаются в США, Китае и России. «У каждой страны свой подход к развитию технологий ИИ. Американские компании развивают модели преимущественно на собственной инфраструктуре, китайские разработчики делают ставку на открытые решения. Для России принципиально важно иметь собственные конкурентоспособные модели, чтобы обеспечивать технологическую независимость, устойчивое развитие цифровых сервисов и возможность самостоятельно определять долгосрочные условия их использования», — отметил вице-премьер.
По его мнению, законопроект необходимо принять в максимально короткие сроки, поскольку он формирует базовый понятийный аппарат в сфере ИИ и создает правовые основания для поддержки российских разработчиков. Речь идет как о мерах стимулирования отрасли, так и о создании условий для более широкого внедрения отечественных решений в госсекторе.
Григоренко также сообщил, что правительство рассчитывает внести законопроект в Госдуму до конца июня. Если Дума успеет принять документ в эту сессию, основные его положения могут вступить в силу с 1 марта 2027 года, а отдельные нормы — с 1 сентября 2026-го. Если сроки рассмотрения изменятся, сроки вступления отдельных положений в силу будут скорректированы.
Источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта, сообщил, что было принято решение сосредоточиться на первом этапе на базовых вопросах регулирования и мерах поддержки отрасли, а более сложные темы, включая отдельные аспекты авторского права и специальные режимы использования ИИ в различных сферах, могут дополнительно урегулировать впоследствии. Такой подход, по словам собеседника, позволит быстрее создать необходимые условия для развития российского ИИ.
Другой собеседник РБК на IT-рынке говорит, что под описанные в законопроекте критерии суверенной большой фундаментальной модели подходит модель «Сбера», а национальной — «Яндекса».
Представитель «Яндекса» сказал, что компания разрабатывает разные фундаментальные модели — и собственные, и гибридные, сочетающие разработки компании с открытыми технологиями. «Подчеркнем, что для всех моделей мы сохраняем полный цикл разработки и не зависим от внешних решений. Окончательные выводы о том, какие ИИ-модели будут соответствовать тем или иным категориям, можно будет делать после появления финальных критериев и механизмов их применения», — сказал он.
РБК направил запрос в «Сбер».
Директор по развитию технологий ИИ компании «Т-Технологии» Алексей Шпильман отметил, что в законопроекте «еще многое не определено и будет определяться в подзаконных актах». Он предположил, что «Т-Технологии» со своей большой языковой моделью T-Pro могли бы претендовать на статус национальной модели. На статус суверенной модели, по его мнению, тоже «будет несложно претендовать», и модель «Сбера» будет не единственной, которая его получит. «Что-то натренировать с нуля много кто сможет, но, понятное дело, качество будет ниже текущих моделей», — добавил Шпильман.
Представитель МТС отказался от комментариев.