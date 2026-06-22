У войны женское лицо: в Театре на Бронной — новое прочтение повести Васильева

А вот Галя Четвертак, самая юная из отряда. Не только по возрасту, но и по восприятию мира. Она выросла в детском доме и до сих пор живет в пространстве собственных фантазий. Режиссер подчеркивает эту особенность через сказочные видения, возникающие рядом с героиней. По залу перемещается огромная зеленая бородатая голова — то ли лесной дух, то ли сказочный старец. В мирное время Галя пугала этим образом других воспитанников детского дома. И до последнего момента, пока не столкнулась со смертью лицом к лицу, воспринимала происходящее как страшную игру.