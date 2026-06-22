Календарь на 22 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

22 июня в России День памяти и скорби — трагическая дата, напоминающая о начале Великой Отечественной войны. Экологи сегодня напоминают о важности сохранения тропических лесов. В народном календаре на этот период приходится Кириллов день — по традиции крестьяне на закате «окликали» лето, зазывая тепло и хороший урожай. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 22 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Что отмечают в России и мире 22 июня.
* ~День памяти и скорби~
22 июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны — одной из самых кровопролитных в мировой истории. В 4 часа утра 1941 года германские войска вторглись в СССР, нанося главные удары на московском, ленинградском и киевском направлениях. Война длилась 1418 дней и унесла жизни около 27 млн советских граждан.
Указом президента от 8 июня 1996 года эта дата объявлена Днем памяти и скорби. В этот день по всей стране приспускают государственные флаги и отменяют развлекательные передачи. В 12:15 по московскому времени наступает минута молчания — именно в этот час в 1941 году по радио прозвучало обращение к гражданам о нападении Германии. Повсеместно проходят акции «Свеча памяти», возложения цветов к мемориалам и братским могилам.
* ~Всемирный день тропических лесов~
Тропические леса — это «легкие планеты». Они поглощают углекислый газ, выделяют кислород, регулируют климат целых континентов и служат домом для более чем половины всех наземных видов животных и растений. Однако эти экосистемы находятся под угрозой: ежегодно в мире теряется около 10 млн гектаров леса из-за вырубки, расширения сельхозугодий и добычи полезных ископаемых. День призван не только напомнить об этой проблеме, но и мобилизовать усилия на защиту и восстановление тропических лесов.
* ~Всемирный день верблюда~
Верблюды — парнокопытные млекопитающие, которые способны подолгу обходиться без воды и выдерживать экстремальные перепады температуры. Их используют как источник мяса, молока, шерсти и кожи, как тягловых животных и для верховой езды. В настоящее время выделяют три вида верблюдов: одногорбый (дромедар), двугорбый домашний (бактриан) и дикий двугорбый верблюд (хавтагай). Последний находится под угрозой исчезновения: в природе сохранилось менее тысячи особей, обитающих в отдельных районах Китая и Монголии. Праздник в честь верблюдов учрежден в 2009 году доктором Абдулом Разиком Какаром — пакистанским ученым-верблюдоводом, этноэкологом и специалистом по устойчивому животноводству.
* ~Всемирный день купания~
Эта дата появилась в 2018 году по инициативе профессора Марка Коэна и Чарльза Дэвидсона, основателя Peninsula Hot Springs. Цель праздника — напомнить о глубокой связи человечества с водой через практику купания, которая объединяет людей разных возрастов, культур и религий. Вода символизирует очищение, омоложение и жизнь, играя важную роль в духовных практиках. Учредители праздника также привлекают внимание к проблеме доступа к чистой воде: 844 млн человек в мире лишены безопасной воды для питья и гигиены.
Что отмечают в разных странах 22 июня.
День позитивных медиа — США. Праздник, учрежденный в 2018 году, призван напомнить: хорошие новости тоже заслуживают внимания. В этот день стоит делиться с близкими только светлыми и вдохновляющими историями.
Фестиваль «Каннские Львы» — Франция. Сегодня стартует 73-й Международный фестиваль креативности «Каннские Львы». Мероприятие ежегодно собирает около 15 тыс. делегатов из 90 стран. В рамках фестиваля вручаются награды в десятках номинаций, проводятся семинары и конкурс молодых креаторов. Это одно из главных событий года в мире рекламы, маркетинга и дизайна.
Религиозные праздники 22 июня.
* День памяти преподобного игумена Кирилла Белозерского.
Сегодня православная церковь чтит память преподобного игумена Кирилла Белозерского. Он родился в Москве около 1337 года в обедневшей боярской семье. Рано осиротев, воспитывался у родственника — боярина Тимофея Вельяминова, окольничего при дворе Димитрия Донского. В возрасте 30 лет принял постриг в Симоновом монастыре. Около 1390 года стал архимандритом обители, но через год оставил настоятельство ради уединения. В 1397 году Кирилл удалился на Белоозеро вместе с иноком Ферапонтом, на берегу он выкопал пещеру и основал поблизости монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы — будущий Кирилло-Белозерский монастырь. Преподобный скончался 9 июня 1427 года на 90-м году жизни.
Народные праздники 22 июня.
* Кириллин день.
День памяти Кирилла Белозерского в народном календаре получил название Кириллин день, а также Кирилл Солнцеворот или Земляничный Кирилл. Его называли расцветом лета, так как он наступал вслед за днем летнего солнцестояния. Крестьяне верили, что в этот день солнце отдает земле всю свою силу, поэтому сажали позднюю рассаду, начинали косить сено, а также собирали поспевшую к этому сроку лесную землянику и целебные травы.
В Кириллов день крестьяне выходили в поле, на пригорок или к водоему, пели особые песни-заклички и громко кричали, словно «звали» или «окликали» лето. Считалось, что так можно задобрить природу, призвать теплую погоду, хорошие дожди и богатый урожай. Также верили, что роса в это утро обладает целебной силой, поэтому умывались ею и просили здоровья.
Именины 22 июня.
* Александр;
Приметы: что можно и что нельзя делать 22 июня.
* Приметы о погоде.
Если вороны кричат, скоро будет дождь.
Если пчелы прячутся в ульях, будет солнечно и жарко.
После Кириллиного дня комаров будет меньше.
Что можно делать 22 июня.
* Заниматься делами: завершить посадку поздней рассады и начать сенокос.
Что нельзя делать 22 июня.
* Ссориться, ругаться и желать зла: негативные эмоции и слова могут привлечь неудачи и «распугать удачу».
Лунный календарь 22 июня.
Фаза Луны: растущая Луна, 8-й лунный день.
Луна в знаке зодиака Весы.
Этот лунный день астрологи называют временем особой силы слова. По их мнению, каждое произнесенное вслух пожелание или мысль обладает способностью материализоваться. Астрологи советуют в этот день внимательно следить за своей речью, избегать пустословия, лжи и негативных высказываний — сказанное может претвориться в жизнь.
Считается, что этот день благоприятен для духовных практик и самоанализа, но не рекомендуется для принятия важных, долгосрочных решений. Луна в Весах настраивает на общение, переговоры и партнерские отношения. По прогнозам, это хорошее время для встреч с близкими, друзьями и коллегами. Слабые места организма в этот день — легкие и горло, поэтому астрологи советуют избегать переохлаждения и беречь голосовые связки. Это день трансформации и обновления, когда стоит задуматься о переменах в жизни, но действовать мягко и без резких движений.
22 июня родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Эти люди одновременно ранимы и проницательны, мечтательны и требовательны.
Какие исторические события произошли 22 июня.
* 1633 год — Галилео Галилей на коленях отрекся от учения о гелиоцентрической системе мира. Это произошло в доминиканском монастыре святой Минервы, где ранее Джордано Бруно выслушал смертный приговор.
Кто родился 22 июня.
* В 1863 году родился Георгий Вульф — физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.
Кто отмечает день рождения 22 июня.
* 79 лет исполняется Наталье Варлей — актрисе, заслуженной артистке РСФСР, сыгравшей в фильмах «Вий» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».