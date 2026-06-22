Календарь на 22 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Считается, что этот день благоприятен для духовных практик и самоанализа, но не рекомендуется для принятия важных, долгосрочных решений. Луна в Весах настраивает на общение, переговоры и партнерские отношения. По прогнозам, это хорошее время для встреч с близкими, друзьями и коллегами. Слабые места организма в этот день — легкие и горло, поэтому астрологи советуют избегать переохлаждения и беречь голосовые связки. Это день трансформации и обновления, когда стоит задуматься о переменах в жизни, но действовать мягко и без резких движений.