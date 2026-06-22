День памяти и скорби и Всемирный день тропического леса: какие праздники отмечают в России и мире 22 июня

Это день поминовения усопших предков накануне праздника Святой Троицы. В храмах проводятся литургия и панихида, верующие могут подать записки с именами усопших родственников. Также доступен сорокоуст, при котором имена усопших упоминаются в церковных богослужениях в течение 40 дней, полугода или года. В этот день принято ставить свечи и молиться за упокой душ умерших.