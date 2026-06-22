День памяти и скорби и Всемирный день тропического леса: какие праздники отмечают в России и мире 22 июня

В России и мире 22 июня отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. В этот день проходит День памяти и скорби, посвященный началу Великой Отечественной войны, а также Троицкая родительская суббота и Всемирный день тропических лесов.
День памяти и скорби.
Это дата начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз, начав бомбардировки мирных объектов. Конфликт длился 1418 дней и ночей, унеся жизни примерно 27 миллионов советских граждан.
В этот день в странах бывшего Советского Союза флаги приспускают. Во многих городах проходят траурные мероприятия: люди возлагают цветы и зажигают свечи. В этот день принято вспоминать защитников Отечества, отдавших свои жизни за свободу своих соотечественников.
Троицкая родительская суббота.
Это день поминовения усопших предков накануне праздника Святой Троицы. В храмах проводятся литургия и панихида, верующие могут подать записки с именами усопших родственников. Также доступен сорокоуст, при котором имена усопших упоминаются в церковных богослужениях в течение 40 дней, полугода или года. В этот день принято ставить свечи и молиться за упокой душ умерших.
Всемирный день тропических лесов.
Каждый год 22 июня отмечается Всемирный день тропических лесов. Основная цель этого праздника — привлечь внимание к необходимости охраны тропических лесов для борьбы с изменением климата и сохранения биоразнообразия. Праздник был учрежден в 2017 году международной некоммерческой организацией Rainforest Partnership, которая занимается охраной и восстановлением тропических лесов по всему миру.