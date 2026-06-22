На площадках ТАСС в День памяти и скорби в минуту молчания покажут видеоролик

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Видеоролик, основанный на архивных материалах, покажут на площадках ТАСС в 12:15 по московскому времени, именно в это время 85 лет назад впервые на радио прозвучало обращение заместителя председателя советского правительства, наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, сообщившего всей стране о вероломном нападении на СССР нацистской Германии.
Инициативу выдвинул Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Минута молчания с показом этого видеоролика приостановит проводимые в информационных центрах ТАСС мероприятия.
85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. В четыре часа утра нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, начав массированное вторжение вдоль всей западной границы.