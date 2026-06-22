«Пилот» нормальный: драма про рехаб с Палем стала лучшим новым сериалом

В Иваново завершился восьмой фестиваль сериалов «Пилот». Он проходил с 17 по 21 июня. Онлайн-платформы, телеканалы и независимые студии представили несколько десятков новых проектов. В числе лауреатов — «Трудный ребенок», который вызвал гром смеха в зрительном зале, драмеди про бывшего спортсмена в рехабе «Второе дыхание» и «Фестиваль» о закулисье киносмотров. Обо всех наградах и сериалах, которые нельзя пропустить, — в материале «Известий».
Какие сериалы стали победителями «Пилота».
На наделю Иваново стал звездным городком. Сюда приехали известные актеры, режиссеры, продюсеры — ведущие представители киноиндустрии, которых в эти дни можно было встретить в самых неожиданных местах. Например, в вечерних образах на местном железнодорожном вокзале, где традиционно проходит открытие фестиваля сериалов «Пилот».
В этом году смотр состоялся уже в восьмой раз. В основной программе был 21 проект. Для создателей это возможность проверить реакцию профессиональной аудитории и заручиться поддержкой на возможное продолжение. В худшем случае — зарубить на корню.
Пилот комедийной драмы «Второе дыхание» сразу выбился в лидеры. Во-первых, сама история кажется свежей. Режиссер Руслан Братов снял сюжет о зависимом парне, которого родители насильно отправляют в учреждение «Доверие» — не то рехаб, не то секта. В общем, творятся там очень странные дела.
Отдельного внимания заслуживают визуальные решения, юмор и удачно подобранный актерский ансамбль. Александр Паль — в главной роли. С ним — другие колоритные персонажи. Например, Артур Хатагов в образе загадочного и вечно курящего хозяина этой организации. А еще Лев Казанский: его герой — один из законопослушных обитателей семьи (так называют себя обитатели-адепты).
Работу последнего жюри «Пилота» отметило специальным дипломом «Актерское открытие». Проект забрал еще две награды — «Режиссер сериала» и главную — «Лучший пилот сериала. Выбор жюри».
— Нам показалось, что это самое актуальное, интересное и свежее высказывание. Это тот сериал, который мы бы хотели посмотреть сами, — сказала «Известиям» режиссер и один из членов жюри Анна Кузнецова, которая в прошлом году выиграла конкурс с медицинской драмой «Дыши».
Снимают сериалы для зрителей, поэтому не менее ценна победа комедии «Трудный ребенок» — она победила в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей». Еще во время показа первой серии зал кинотеатра оглушался смехом, а в финале профессиональная публика одарила картину громкими продолжительными аплодисментами. Бывший футболист и его приятель — большой и простой добряк — еле сводят концы с концами. В поисках решения проблем последний вскрывает чужой Porsche.
— Наш юмор отличается от привычного. Он ироничный и будто ненастоящий — люди в жизни так вообще не разговаривают. Формула, которую нащупали создатели, очень круто сработала — здесь есть динамика, хлесткие четкие фразы, все персонажи по-своему интересны. Мой герой очень странный чел — и творческий, и полубомжовый. Он ребенок внутри и живет одним днем. Я бы хотел знать его лично, — сказал «Известиям» комик Илья Макаров, известный по шоу «Что было дальше?» и сыгравший этого самого друга экс-футболиста.
Заварушка оборачивается для друзей неожиданным образом — машина принадлежит дочери местного авторитета, который решает отдать парням на воспитание своего младшего сына-социопата, мечтающего пойти по стопам влиятельного отца.
Еще две статуэтки забрал «Паша» — за сценарий и в номинации «Лучший актер». В главной роли — Аскар Ильясов. Его герой — настройщик пианино, который всю жизнь плывет по течению, пока не встречает неудавшуюся актрису Женю (Ирина Горбачева).
Лучшей актрисой члены жюри назвали Юлианну Михневич — с ее участием на «Пилоте» было четыре проекта: «Ангел», «Илья Муровец», «Паша», «Фестиваль».
12 пилотов было в документальной секции. Здесь победу одержал «Вирус попсы» — о культовых песнях 1990-х и 2000-х, которые сегодня вдруг становятся вирусными. Герои проекта — Баста, Шура, Uma2rman и другие.
В новую программу «Вторые сезоны» вошло шесть проектов. Победа оказалась за продолжением «Олдскула» с Марией Ароновой, который был одним из лидеров прошлогоднего «Пилота».
Самым ожидаемым сериалом эксперты назвали «Красную Шамбалу» о тайном подземном городе, где в 1930-х было создано идеальное коммунистическое общество.
Что еще показали на «Пилоте».
Тепло публика встретила приключенческую историю «Сокровища скифов». Археолог Катя Егорова отправляется с сыном в экспедицию на Алтай, где семья оказывается в центре борьбы за мистический артефакт, который может подарить своему владельцу большую власть.
Модный театральный и кинорежиссер Данил Чащин, известный по сериалам «Улица Шекспира» и «Райцентр», представил драму о бальных танцах «Джайв».
Сергей Светлаков презентовал драмеди с Александром Робаком «Я свободен» о простом мужике — нерешительном неудачнике, который работает в автосалоне и всё время всем уступает. Его жизнь рушится в один миг: с работы увольняют, а жена изменяет с его ненавистным начальником. Вернуть вкус жизни бедолаге помогает случайное знакомство с девочкой-барменом.
Создатели «Эпикриза» пошли по проверенному маршруту. Пилотная серия этой медицинской драмы во многом напомнила триумфатора прошлогоднего фестиваля — «Дыши» Анны Кузнецовой, где героиня Марины Александровой — звездный акушер Лера — становится участницей расследования после сложных родов одной из пациенток. В «Эпикризе» — расследование гибели известной телеведущей: она умирает на операционном столе, и в ее смерти обвиняют успешного хирурга Лизу Тарасову, которую сыграла Кристина Казинская.
Отметился на фестивале и Сарик Андреасян. Он отправил на суд жюри пилот сериала о первом конкурсе красоты в СССР.
А еще на фестивале показали «Фестиваль». Он стал последним проектом в расписании и своего рода локальной шуткой об изнанке организации такого рода событий в провинции: оргкомитет «Сиб-Раб-Феста», куда входят москвичи и сибиряки, встречается вживую только накануне церемонии и выясняет, что к ней не готово ничего. Журналистов не пригласили, звездным гостям не оплатили гостиницу, а Клима Шипенко, который играет себя самого, кажется, вообще похищают. На экране — Даниил Воробьев, Михаил Тройник, Полина Лиске, Кристина Асмус, а еще Артем Ремизов, которого в индустрии знают как кинообозревателя — это его дебют в кино. На экране пришлось держать удар, и не напрасно. Проект одержал победу в номинации «Лучший актерский ансамбль».
Параллельно смотру шла деловая программа. Одну из сессий провел Институт развития интернета. Генеральный продюсер Елена Лапина представила эксклюзивные материалы будущих проектов. В частности, профессиональной публике впервые показали десять минут будущего сериала «Трудно быть богом» по Стругацким. Эксклюзивно, так что снимать на телефоны было запрещено. На кадрах — первое появление Александара Радойичича в образе сотрудника Института истории Антона, которому предстоит стать Руматой в средневековом Арканаре.
Во время деловой программы участники в цифрах демонстрировали успехи, в кулуарах говорили о том, что индустрии сейчас тяжело. Кто-то прогнозировал, что преодолеть кризис поможет ИИ, который сокращает расходы на производство контента. Несмотря на всё, удар, вспоминая опыт Артема Ремизова, киношники тоже держат. По крайней мере, хотя бы один проект в конкурсе фестиваля, который очевидно выбивается из череды привычного, уже показывает, что людям искусства еще есть что сказать, и они находят, как это сделать. А на завершившемся «Пилоте» таких было больше, что точно вселяет надежду.