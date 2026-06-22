«Пилот» нормальный: драма про рехаб с Палем стала лучшим новым сериалом

А еще на фестивале показали «Фестиваль». Он стал последним проектом в расписании и своего рода локальной шуткой об изнанке организации такого рода событий в провинции: оргкомитет «Сиб-Раб-Феста», куда входят москвичи и сибиряки, встречается вживую только накануне церемонии и выясняет, что к ней не готово ничего. Журналистов не пригласили, звездным гостям не оплатили гостиницу, а Клима Шипенко, который играет себя самого, кажется, вообще похищают. На экране — Даниил Воробьев, Михаил Тройник, Полина Лиске, Кристина Асмус, а еще Артем Ремизов, которого в индустрии знают как кинообозревателя — это его дебют в кино. На экране пришлось держать удар, и не напрасно. Проект одержал победу в номинации «Лучший актерский ансамбль».