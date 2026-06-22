Почти 102 тыс. участников ЕГЭ сдадут экзамены в резервные дни

«Основной период ЕГЭ 2026 года продолжат резервные сроки сдачи экзаменов с 22 по 25 июня. Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЕГЭ в основные сроки, либо завершить экзамен, или получили неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов (русскому языку или математике). На участие в экзаменах в резервные сроки зарегистрировано почти 102 тысячи человек, большинство из них — выпускники прошлых лет (почти 60 тысяч человек)», — говорится в сообщении.