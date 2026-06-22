Бельгия в меньшинстве удержала нулевую ничью с Ираном на ЧМ-2026

На 25-й минуте нападающий иранцев Мехди Тареми отправил мяч в сетку. Однако арбитры отменили взятие ворот из-за положения «вне игры», прибегнув к помощи системы видеоассистента (VAR).
Сложности у европейской команды возникли во второй половине матча. Защитник Натан Нгой получил красную карточку, и с 66-й минуты бельгийская сборная играла в численном меньшинстве.
Несмотря на давление, счёт на табло так и не изменился. Оборона выдержала испытание и сохранила ворота на замке.
После двух проведенных встреч в группе G сложилась любопытная ситуация. И у сборной Ирана, и у бельгийцев теперь по два очка в активе.
В первом туре соперники тоже не смогли выявить победителей. Команда Бельгии сыграла 1:1 с Египтом, а иранские футболисты завершили встречу с Новой Зеландией боевой ничьей 2:2. Поединок между египтянами и новозеландцами пройдет в ближайшее время.
Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.