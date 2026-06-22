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Лавров: признаки, что США поддаются нажиму ЕС по Украине, уже заметны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что наблюдаются признаки того, что Соединённые Штаты начинают «поддаваться нажиму Европы» по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что наблюдаются признаки того, что Соединённые Штаты начинают «поддаваться нажиму Европы» по Украине.

Он уточнил, что в ЕС «пытаются сбить США на свою тактику немедленного прекращения огня». В Европе пытаются получить передышку. Речь идёт о «передышке» для военной промышленности ЕС, а также для Зеленского и Вооружённых сил Украины.

«Всё-таки Трамп — человек самостоятельный. Хотя европейцы (начиная с Анкориджа, откуда президент США Дональд Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта — хотел сказать “группа поддержки” — группа задержки), не прекращая, добивались того, чтобы Соединённые Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования», — сказал Лавров, его слова опубликованы на сайте МИД РФ.

Он отметил, что «не удивлён, что эта линия сохраняется».

«И признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, были заметны уже какое-то время назад», — заявил он.

По словам Лаврова, западные страны развязали противостояние на Украине руками киевского режима, который приобретает «нацистские окраски».

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