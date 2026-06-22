Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что наблюдаются признаки того, что Соединённые Штаты начинают «поддаваться нажиму Европы» по Украине.
«Всё-таки Трамп — человек самостоятельный. Хотя европейцы (начиная с Анкориджа, откуда президент США Дональд Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта — хотел сказать “группа поддержки” — группа задержки), не прекращая, добивались того, чтобы Соединённые Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования», — сказал Лавров, его слова опубликованы на сайте МИД РФ.
Он отметил, что «не удивлён, что эта линия сохраняется».
«И признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, были заметны уже какое-то время назад», — заявил он.
По словам Лаврова, западные страны развязали противостояние на Украине руками киевского режима, который приобретает «нацистские окраски».