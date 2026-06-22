Лавров: признаки, что США поддаются нажиму ЕС по Украине, уже заметны

«Всё-таки Трамп — человек самостоятельный. Хотя европейцы (начиная с Анкориджа, откуда президент США Дональд Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта — хотел сказать “группа поддержки” — группа задержки), не прекращая, добивались того, чтобы Соединённые Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования», — сказал Лавров, его слова опубликованы на сайте МИД РФ.