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Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Путин в понедельник возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби 22 июня.

День памяти и скорби — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

Церемония традиционно проходит у стен Московского Кремля в Александровском саду, в ней принимают участие ветераны войны. Путин также возложит цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы», сообщал ранее Кремль.

Президент не раз говорил о важности сохранения исторической памяти, в том числе и для того, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие для нее угрозы. На параде в честь Дня Победы 9 мая он подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне — дело чести для россиян.