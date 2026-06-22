Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Президент не раз говорил о важности сохранения исторической памяти, в том числе и для того, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие для нее угрозы. На параде в честь Дня Победы 9 мая он подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне — дело чести для россиян.