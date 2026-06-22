Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби 22 июня.
День памяти и скорби — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Церемония традиционно проходит у стен Московского Кремля в Александровском саду, в ней принимают участие ветераны войны. Путин также возложит цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы», сообщал ранее Кремль.
Президент не раз говорил о важности сохранения исторической памяти, в том числе и для того, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие для нее угрозы. На параде в честь Дня Победы 9 мая он подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне — дело чести для россиян.