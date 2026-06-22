МО РФ: за годы войны через народное ополчение прошло более 4 млн человек

«Всего за годы войны через народное ополчение прошло более 4 миллионов человек. За весь период Великой Отечественной войны в действующей армии находилось 36 дивизий народного ополчения. 25 из них прошли через всю войну, 11 из них дошли до Берлина, 8 получили почетное наименование “гвардейских”. За мужество и героизм, проявленные в боях, многие воины народного ополчения были награждены орденами и медалями, удостоены звания Героя Советского Союза», — говорится в рассекреченных документах из фондов Центрального архива Минобороны РФ.