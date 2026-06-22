МО РФ: за годы войны через народное ополчение прошло более 4 млн человек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Свыше 4 млн советских граждан воевало в рядах ополченческих подразделений в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в новом мультимедийном разделе Минобороны России, посвященном народному ополчению.
«Всего за годы войны через народное ополчение прошло более 4 миллионов человек. За весь период Великой Отечественной войны в действующей армии находилось 36 дивизий народного ополчения. 25 из них прошли через всю войну, 11 из них дошли до Берлина, 8 получили почетное наименование “гвардейских”. За мужество и героизм, проявленные в боях, многие воины народного ополчения были награждены орденами и медалями, удостоены звания Героя Советского Союза», — говорится в рассекреченных документах из фондов Центрального архива Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что уже 24 июня 1941 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о создании в прифронтовой полосе истребительных батальонов, в задачи которых входили охрана военных и народно-хозяйственных объектов в тылу советских войск, а также борьба с разведывательно-диверсионными группами и воздушными десантами противника.
«В помощь истребительным батальонам были сформированы группы содействия. Вслед за истребительными батальонами в конце июня начали формироваться дивизии народного ополчения. Первоначальная инициатива исходила снизу: на предприятиях рабочие обращались ко всем трудящимся и немобилизованным гражданам с призывом вступить в ряды народного ополчения и начали самостоятельно создавать отряды добровольцев и боевые дружины», — следует из архивных материалов.
В Минобороны РФ отметили, в то время как мобилизация военнообязанных являлась централизованным пополнением вооруженных сил, в ополчение записывались люди, имевшие отсрочку или не подлежавшие призыву в армию, но стремившиеся во что бы то ни стало принять участие в вооруженной борьбе с нацистами. Вместе с Красной армией на войну с напавшим врагом поднялись многие тысячи работников, колхозников и представителей интеллигенции.