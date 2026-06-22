Для не сдавших обязательные ЕГЭ школьников предусмотрен дополнительный период

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Выпускники, которые не смогли получить удовлетворительный результат по обязательным учебным предметам, а также те, кто по уважительным причинам не принял участие в экзаменах, смогут сдать ЕГЭ с 4 по 25 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
«Для выпускников, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или двум обязательным учебным предметам, либо по уважительным причинам, подтвержденным документально, не смогут принять участие в экзаменах или не завершат их, в расписании ЕГЭ-2026 предусмотрен также дополнительный период с 4 по 25 сентября для проведения экзаменов по русскому языку и базовой математике», — говорится в сообщении.
Также 8 и 9 июля в расписании основного периода ЕГЭ предусмотрены дополнительные дни для пересдачи экзамена по одному из учебных предметов выпускниками текущего года из числа предметов, сданных в текущем году или после 10 класса.