Минобороны рассекретило героическую летопись трех дивизий ополчения

МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Минобороны России обнародовало рассекреченные архивные Героические летописи трёх дивизий народного ополчения 1941 года, находившихся в фондах Центрального архива МО РФ.
Ранее сообщалось, что архивные записи посвящаются 85-летию начала Великой Отечественной войны.
Минобороны России опубликовало статьи, в которых представлена героическая летопись боевого пути трёх дивизий народного ополчения — 77-й гвардейской, 84-й гвардейской и 160-й стрелковой — «от формирования до участия в решающих сражениях Великой Отечественной войны».
В военном ведомстве добавили, что эти соединения, созданные из рабочих и служащих Москвы, «прошли через огонь битвы за Москву, Сталинград, Курскую дугу и освобождение Европы».
«Семьдесят седьмая гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 21-я дивизия народного ополчения) сформирована со 2 по 6 июля 1941 года из рабочих и служащих предприятий Киевского района Москвы. Боевой путь начался с марша на Можайскую линию обороны, затем — Ржевско-Вяземский рубеж», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что в составе гвардии она участвовала в Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Висло-Одерской и Берлинской операциях, а также имеет почётное наименование «Черниговская», награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени.
В архивных документах упоминается 84-я гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 4-я Куйбышевская дивизия).
«Сформирована в Куйбышевском районе Москвы из сотрудников Наркомвнешторга, Наркомфина, Госплана, Центросоюза, редакции газеты “Московский большевик” и рабочих фабрики “Красная швея”, — говорится в сообщении.
В Минобороны России добавили, что 12 июля 1941 года, через шесть дней после формирования, дивизия выбыла для строительства оборонительных сооружений в Смоленской области. Боевое крещение приняла в сентябре у озера Селигер, где столкнулась с диверсантами полка «Бранденбург 800».
Кроме этого, в октябре 1941 года участвовала в тяжёлых оборонительных боях под Наро-Фоминском и Красной Пахрой, попала в окружение, но сохранила боевое знамя. А в апреле 1943 года преобразована в 84-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
«Воевала на Орловском, Белорусском, Вильнюсском направлениях. Имеет почётное наименование “Карачаевская”, награждена орденами Красного Знамени и Суворова II степени», — следует из сообщения.
В архивных документах упоминается и 160-я стрелковая дивизия (бывшая 6-я Дзержинская дивизия).
«Сформирована 3−6 июля 1941 года в Дзержинском районе Москвы. Штаб размещался в МИИТе. В её состав вошли работники НКВД, НКИД, заводов “Борец”, “Станколит” и других предприятий», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что 19 сентября 1941 года зачислена в регулярную армию как 160-я стрелковая дивизия, а уже в январе 1942 года освобождала Наро-Фоминск.
Помимо этого, в августе 1942 года прорвала сильно укреплённую оборону противника, нанеся ему большие потери. А также участвовала в Ржевско-Вяземской, Смоленской и Люблин-Брестской операциях и имеет почётное наименование «Брестская», награждена орденом Красного Знамени.