Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассекретило героическую летопись трех дивизий ополчения

Минобороны рассекретило героическую летопись трех дивизий ополчения 1941 года.

МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Минобороны России обнародовало рассекреченные архивные Героические летописи трёх дивизий народного ополчения 1941 года, находившихся в фондах Центрального архива МО РФ.

Ранее сообщалось, что архивные записи посвящаются 85-летию начала Великой Отечественной войны.

Минобороны России опубликовало статьи, в которых представлена героическая летопись боевого пути трёх дивизий народного ополчения — 77-й гвардейской, 84-й гвардейской и 160-й стрелковой — «от формирования до участия в решающих сражениях Великой Отечественной войны».

В военном ведомстве добавили, что эти соединения, созданные из рабочих и служащих Москвы, «прошли через огонь битвы за Москву, Сталинград, Курскую дугу и освобождение Европы».

«Семьдесят седьмая гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 21-я дивизия народного ополчения) сформирована со 2 по 6 июля 1941 года из рабочих и служащих предприятий Киевского района Москвы. Боевой путь начался с марша на Можайскую линию обороны, затем — Ржевско-Вяземский рубеж», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в составе гвардии она участвовала в Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Висло-Одерской и Берлинской операциях, а также имеет почётное наименование «Черниговская», награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени.

В архивных документах упоминается 84-я гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 4-я Куйбышевская дивизия).

«Сформирована в Куйбышевском районе Москвы из сотрудников Наркомвнешторга, Наркомфина, Госплана, Центросоюза, редакции газеты “Московский большевик” и рабочих фабрики “Красная швея”, — говорится в сообщении.

В Минобороны России добавили, что 12 июля 1941 года, через шесть дней после формирования, дивизия выбыла для строительства оборонительных сооружений в Смоленской области. Боевое крещение приняла в сентябре у озера Селигер, где столкнулась с диверсантами полка «Бранденбург 800».

Кроме этого, в октябре 1941 года участвовала в тяжёлых оборонительных боях под Наро-Фоминском и Красной Пахрой, попала в окружение, но сохранила боевое знамя. А в апреле 1943 года преобразована в 84-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

«Воевала на Орловском, Белорусском, Вильнюсском направлениях. Имеет почётное наименование “Карачаевская”, награждена орденами Красного Знамени и Суворова II степени», — следует из сообщения.

В архивных документах упоминается и 160-я стрелковая дивизия (бывшая 6-я Дзержинская дивизия).

«Сформирована 3−6 июля 1941 года в Дзержинском районе Москвы. Штаб размещался в МИИТе. В её состав вошли работники НКВД, НКИД, заводов “Борец”, “Станколит” и других предприятий», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что 19 сентября 1941 года зачислена в регулярную армию как 160-я стрелковая дивизия, а уже в январе 1942 года освобождала Наро-Фоминск.

Помимо этого, в августе 1942 года прорвала сильно укреплённую оборону противника, нанеся ему большие потери. А также участвовала в Ржевско-Вяземской, Смоленской и Люблин-Брестской операциях и имеет почётное наименование «Брестская», награждена орденом Красного Знамени.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше