Минобороны рассекретило героическую летопись трех дивизий ополчения

Кроме этого, в октябре 1941 года участвовала в тяжёлых оборонительных боях под Наро-Фоминском и Красной Пахрой, попала в окружение, но сохранила боевое знамя. А в апреле 1943 года преобразована в 84-ю гвардейскую стрелковую дивизию.