С 1 июля вступают в силу изменения в начислении социальных выплат. Что нужно знать получателям

Кроме того, по его словам, часть семей уже в июле сможет получить новую ежегодную семейную выплату. Заявления на её получение начали принимать с 1 июня. Если семья подала документы в конце июня или в первой половине июля, то выплата может поступить уже в июле. Её смогут получить семьи, где среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Например, в Москве право на выплату получат семьи с доходом менее 35,9 тыс. рублей на человека в месяц, в Новосибирской области — менее 26 тыс. рублей. По сути, речь идёт о возврате части ранее уплаченного НДФЛ: налог за 2025 год будет пересчитан по ставке 6%, а разницу вернут семье.