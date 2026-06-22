Айнзатцгруппы активно привлекали к «решению еврейского вопроса» националистически настроенных пособников оккупантов в Эстонии, Латвии и Литве. Роль прибалтийских националистов в уничтожении евреев раскрывается в опубликованном ФСБ отчете айнзатцгруппы «А» от 31 января 1942 года. В Эстонии «организованная с приближением германской армии эстонская самозащита, хотя и начала немедленные аресты евреев, но стихийные погромы все же не имели места». «Экзекуции над евреями, поскольку последние не были необходимы на работах, стали постепенно производиться силами полиции безопасности и СД. На сегодняшний день евреев в Эстонии больше нет», — говорится в документе.