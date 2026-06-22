ФСБ обнародовала архивы о геноциде евреев в Прибалтике и Белоруссии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. ФСБ России опубликовала на своем сайте архивные документы об уничтожении нацистами и их пособниками в Белорусской, Эстонской, Латвийской и Литовской ССР советских евреев.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, опубликованные материалы включают в себя перевод главы № 3 «Отчета оперативной группы “А” полиции безопасности», фотокопии оригинала документа и приложения к нему — схемы с указанием количества уничтоженного еврейского населения на территории оккупированных советских республик.
Уничтожением евреев на временно оккупированной территории Советского Союза в 1941—1943 годах занимались айнзатцгруппы (оперативные группы) полиции безопасности и СД, каждая из которых включала в себя от 2 до 4 команд численностью от 120 до 150 боевиков. Айнзатцгруппы занимались целенаправленным геноцидом мирного населения на оккупированных Германией территориях, в массовом порядке уничтожали евреев, цыган, других, по мнению нацистов, «расово неполноценных» людей.
Еще в мае 1941 года, перед вторжением на территорию Советского Союза, были созданы четыре айнзатцгруппы по географическому принципу: группа «А» — Прибалтика; группа «В» — Смоленск, Москва; группа «С» — район Киева; группа «D» — южная часть Украины. Айнзатцгруппы следовали за германской армией по мере ее продвижения вглубь советской территории и выполняли функции мобильных карательных отрядов. Среди их основных задач было выявление и ликвидация партийно-комсомольского актива, розыск и арест антигермански настроенных лиц, уничтожение сотрудников советских органов госбезопасности, армейских политработников и командиров Красной армии, проведение операций по массовому уничтожению советских евреев.
Эстония.
Айнзатцгруппы активно привлекали к «решению еврейского вопроса» националистически настроенных пособников оккупантов в Эстонии, Латвии и Литве. Роль прибалтийских националистов в уничтожении евреев раскрывается в опубликованном ФСБ отчете айнзатцгруппы «А» от 31 января 1942 года. В Эстонии «организованная с приближением германской армии эстонская самозащита, хотя и начала немедленные аресты евреев, но стихийные погромы все же не имели места». «Экзекуции над евреями, поскольку последние не были необходимы на работах, стали постепенно производиться силами полиции безопасности и СД. На сегодняшний день евреев в Эстонии больше нет», — говорится в документе.
Латвия.
«Местными силами по собственному побуждению было ликвидировано несколько тысяч евреев. Явилась необходимость посредством особых команд при содействии отборных сил латвийской вспомогательной полиции (большей частью родственники угнанных или убитых латышей), провести в Латвии широкие операции по очищению. До октября 1941 года этими особыми командами было подвергнуто экзекуции ровно 30 000 евреев», — следует из отчета.
В нем также приводятся наиболее крупные акции по уничтожению советских граждан еврейской национальности на территории Латвии. 9 ноября 1941 года в Двинске было подвергнуто экзекуции 11 034 еврея. «В начале декабря 1941 года в результате проведенной по распоряжению высшего руководителя СС и полиции операции в Риге была проведена экзекуция 27 800 и в середине декабря 1941 года в Либаве над 2 350 евреями», — указано в документе.
Литва.
В нем также отмечается, что при вступлении германских войск на территорию Литвы ненависть литовцев против евреев привела к эффективным погромам. «В результате погромов, которые были проведены все же при значительном действии полиции безопасности и СД, литовцами было ликвидировано в Каунасе 3 800 и в мелких городах примерно 1 200 евреев», — сказано в отчете. Не редкими были случаи, когда крестьяне выдавали властям евреев, которым удалось бежать.
«В результате многих отдельных операций было ликвидировано в общем 136 421 человек. Надо заметить, что при этом многие евреи оскорбили действием литовских чиновников и вспомогательные силы, участвовавшие в проведении операции, выражая перед экзекуцией свои большевистские взгляды, провозглашая здравицу в честь Сталина и проклиная Германию», — говорится в документах.
Карательная деятельность айнзатцгруппы «А» распространялась и на территорию Белоруссии, где нацисты столкнулись с некоторыми трудностями. «Учитывая большие расстояния и незначительные силы полиции безопасности и СД, проведение расстрелов возможно только при максимальном напряжении всех сил. Несмотря на это, расстреляно уже 41 000 евреев», — указано в отчете. В это число не вошли расстрелянные прежними оперативными командами. «По примерным данным, начиная с декабря 1941 года, германской армией расстреляно около 19 000 партизан и преступников, т. е. большей частью евреев», — отмечено в документе.
К разделу III отчета для наглядности была приложена карта с указанием количества советских граждан еврейской национальности, расстрелянных нацистскими карателями айнзатцгруппы «А» и их пособниками к 31 января 1942 года: «Эстония — 963. Латвия — 35 238. Литва — 136 421. Белоруссия — 41 828».
Как уточнили в ЦОС ФСБ, всего айнзатцгруппой было уничтожено 229 052 человека, 3 600 из них были убиты на территории Ленинградской области.
Деятельность айнзатцгрупп рассматривалась в рамках отдельного процесса в Нюрнберге с 29 сентября 1947 года по 10 апреля 1948 года. Обвиняемые были признаны виновными в совершении преступлений против человечества и военных преступлений.