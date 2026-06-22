The Economist: ИИ-модель Mythos за часы взломала секретные системы АНБ

Искусственный интеллект (ИИ) будет повсеместно, и каждый пылесос будет иметь свой собственный голос. Однако, поскольку ИИ не является интеллектом в общечеловеческом понимании, он никогда не сможет перехватить инициативу у человека. С таким мнением выступил основатель и глава «Лаборатории Касперского», главный эксперт России в области кибербезопасности Евгений Касперскоий.