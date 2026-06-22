Модель искусственного интеллекта Mythos компании Anthropic вызвала обеспокоенность в США после сообщений о том, что она смогла взломать секретные системы Агентства национальной безопасности. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил журнал The Economist.
В США уже обсуждаются возможные ограничения на использование передовых моделей ИИ за рубежом, однако такие меры вызывают споры о сложности контроля за распространением мощных технологий, говорится в материале.
12 июня стало известно, что правительство Соединенных Штатов обязало американскую компанию Anthropic закрыть доступ к своим самым передовым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5 для всех иностранных пользователей, не являющихся американцами.
Искусственный интеллект (ИИ) будет повсеместно, и каждый пылесос будет иметь свой собственный голос. Однако, поскольку ИИ не является интеллектом в общечеловеческом понимании, он никогда не сможет перехватить инициативу у человека. С таким мнением выступил основатель и глава «Лаборатории Касперского», главный эксперт России в области кибербезопасности Евгений Касперскоий.