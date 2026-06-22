Юрист Матюшенков: за одежду с запрещенными символами грозит штраф в 50 тысяч

Отдельный состав правонарушения образует демонстрация одежды с изображениями наркосодержащих растений. Это будет расценено как пропаганду наркотиков, наказывается по статье 6.13 КоАП — штраф до пяти тысяч рублей. Особое внимание правоохранительные органы уделяют случаям, связанным с атрибутикой запрещенных организаций и экстремистских течений. За такой внешний вид гражданин будет нести ответственность по всей строгости закона. Эксперт подчеркнул, что одежда с нацистской или иной экстремистской символикой подпадает под действие статьи 20.3 КоАП РФ. Демонстрация такой одежды грозит штрафом до 2 тысяч рублей и арестом на 15 суток.