Иран сыграл вничью с Бельгией на ЧМ-2026

Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Ирана в матче группового этапа на чемпионате мира-2026. Теперь сборная исламской республики занимает первое место в группе G с двумя очками за две игры, Бельгия — с тем же количеством баллов на втором месте. Замыкают квартет Новая Зеландия и Египет, набравшие по одному очку в стартовых матчах.