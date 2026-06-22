Тепло до +26 и дожди на юге ждут Хабаровский край 22 июня

В Хабаровском крае в понедельник, 22 июня, погода будет по-летнему тёплой в центральных и южных районах, но без полной устойчивости: местами пройдут кратковременные дожди. На побережье и в Охотске день останется прохладнее, особенно у моря.
В Хабаровске ночь пройдёт при +12… +16 градусах, утром быстро потеплеет. Днём воздух прогреется до +24… +25 градусов, существенных осадков не ожидается, но облачность в течение дня будет меняться.
В Комсомольске-на-Амуре понедельник обещает быть одним из самых тёплых в крае. Ночью около +12… +15 градусов, днём до +25… +26, основная часть дня пройдёт солнечно, ближе к вечеру появится больше облаков.
В Бикине ночью ожидается +14… +16 градусов, днём — до +23… +24. В первой половине дня и к вечеру возможны короткие дожди, но затяжной непогоды не прогнозируется. В Вяземском ночью будет около +13… +15, днём +23… +24, во второй половине дня также возможен дождь.
В Советской Гавани лето будет с морской прохладой: ночью +6… +8 градусов, днём около +15… +16, утром облачно, затем больше солнца. В Николаевске-на-Амуре ночь ожидается прохладной, около +6… +8, зато днём воздух прогреется до +20… +22 градусов.
В Охотске 22 июня самым заметным будет не тепло, а сырость. Температура почти весь день продержится около +8… +10 градусов, небо останется облачным, в течение дня возможны дожди.