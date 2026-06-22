Боец ВС РФ Киреев помог спасти от гибели более 50 сослуживцев

«В условиях активного огневого воздействия противника Александр грамотно организовал эвакуацию раненых, определив маршруты выноса раненых, распределив личный состав на группы эвакуации и прикрытия, что обеспечило безопасность действий личного состава. Благодаря профессионализму, грамотным действиям и своевременной помощи старшего лейтенанта Александра Киреева более 50 военнослужащих ВС РФ удалось спасти от гибели», — говорится в сообщении.