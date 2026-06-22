Боец ВС РФ Киреев помог спасти от гибели более 50 сослуживцев

Российский военнослужащий Александр Киреев в ходе спецоперации помог спасти более 50 раненых бойцов, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что старший лейтенант Киреев организовывал эвакуацию раненых.
«В условиях активного огневого воздействия противника Александр грамотно организовал эвакуацию раненых, определив маршруты выноса раненых, распределив личный состав на группы эвакуации и прикрытия, что обеспечило безопасность действий личного состава. Благодаря профессионализму, грамотным действиям и своевременной помощи старшего лейтенанта Александра Киреева более 50 военнослужащих ВС РФ удалось спасти от гибели», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о подвиге российского военнослужащего Дмитрия Светлакова. Командир танка младший сержант Светлаков получил задание по обеспечению огневой поддержки штурмовой группы. В результате российские военные ликвидировали пулемётный расчёт украинских войск.
«В ходе выполнения боевой задачи Дмитрий получил информацию об обнаружении пулемётного расчёта противника, блокирующего продвижение штурмовой группы российских войск. Приняв координаты, младший сержант Светлаков отдал приказ наводчику-оператору ликвидировать цель, точным выстрелом из вооружения танка пулемётный расчёт был ликвидирован, что способствовало дальнейшему безопасному продвижению штурмовой группы», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.