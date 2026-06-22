«Огненную полуторку» из десяти тысяч свечей создали в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Огненную картину из 10 тысяч свечей, изображающую легендарную «полуторку» — знаменитый советский грузовик, зажгли в Парке Победы в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Огромную инсталляцию из свечей нижегородские волонтеры создали в память о событиях времен Великой Отечественной войны в рамках международной акции «Огненные картины войны».
«Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения тем людям, которые на фронте и в тылу ковали нашу победу. Вечная им память», — сказал депутат Госдумы Вадим Булавинов.
В памятной акции, приуроченной ко Дню начала Великой Отечественной войны, приняли участие несколько сотен человек — школьники, студенты, волонтеры Победы, курсанты. Сообща они зажгли 10 тысяч свечей, выложенных так, чтобы получилось изображение знаменитого советского грузовика ГАЗ-АА, получившего название «полуторка» за грузоподъемность в 1,5 тонны. Незаменимый на фронтовых дорогах грузовик, выпускавшийся на Горьковском автозаводе, стал легендой Великой Отечественной войны.
«Этой акцией мы хотим показать, что мы, молодежь, помним и чтим память тех, кто сражался за нас. Сегодня мы заботимся о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, но не забываем и сегодняшних героев — участников специальной военной операции», — сказала руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.
После зажжения огненной картины в Парке Победы состоялась акция «Меня коснулась война», в ходе которой добровольцы зачитали вслух истории тех, кого коснулась война в первые ее часы — воспоминания простых жителей, рабочих, детей и взрослых.
Акция «Огненные картины войны» зародилась в Год памяти и славы, когда Россия отмечала 75-ю годовщину Великой Победы, и, как и «Бессмертный полк», стала по-настоящему народной. Тысячи людей присоединяются к акции, чтобы отдать свою дань памяти тем, кто спас мир от фашизма.