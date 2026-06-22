«Огненную полуторку» из десяти тысяч свечей создали в Нижнем Новгороде

«Этой акцией мы хотим показать, что мы, молодежь, помним и чтим память тех, кто сражался за нас. Сегодня мы заботимся о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, но не забываем и сегодняшних героев — участников специальной военной операции», — сказала руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.