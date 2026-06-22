В США назвали американцев главными врагами самим себе: что означает инцидент на встрече в Швейцарии

В США отреагировали на инцидент в Швейцарии. Там 21 июня прошел первый раунд переговоров о мире между американцами и Ираном. Делегация от Тегерана досрочно покинула здание из-за провокационного поведения главы Белого дома Дональда Трампа. Вашингтон таким образом сам вставляет себе палки в колеса. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети Х.