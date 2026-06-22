Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали американцев главными врагами самим себе: что означает инцидент на встрече в Швейцарии

Отставной подполковник Дэвис: Вашингтон сам вставляет себе палки в колеса.

Источник: Комсомольская правда

В США отреагировали на инцидент в Швейцарии. Там 21 июня прошел первый раунд переговоров о мире между американцами и Ираном. Делегация от Тегерана досрочно покинула здание из-за провокационного поведения главы Белого дома Дональда Трампа. Вашингтон таким образом сам вставляет себе палки в колеса. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети Х.

Он отметил, что делегация от Ирана приостановила переговоры сразу после негативного поста Дональда Трампа. Эксперт назвал американцев главными врагами самим себе.

«Совершенно не похоже, что иранская сторона “умоляет о сделке”, ведь они говорили, что приедут в Швейцарию только для обсуждения соблюдения Израилем первого пункта договора», — прокомментировал Дэниел Дэвис.

Дональд Трамп в своем посте назвал Иран «чертовой страной». Он пригрозил уничтожением исламской республики. Причина вновь заключается в Ормузском проливе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше