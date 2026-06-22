Герой СВО обезвредил нападавшего на людей с мачете в краснодарском ТЦ

Когда вооруженный молодой мужчина побежал от охраны вверх по эскалатору, Александр отправил семью в магазин, а сам бросился за ним. Нападавший забежал в детский центр, где отдыхали семьи. Он поджег на столе горючую смесь. В этот момент в помещение ворвался Воевода.